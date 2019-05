Elezioni europee, gli eletti: la bujese Elena Lizzi vola a Bruxelles

Elena Lizzi sarà l'unica rappresentante udinese al Parlamento europeo per la prossima legislatura. La politica della Lega raccoglie così l'eredità della pontebbana Isabella De Monte, che non è riuscita nell'impresa di farsi rieleggere anche per questo mandato. L'assessore al Comune di Buja ha raccolto oltre 24mila preferenze che - forti del successo del Carroccio - la proiettano così nella capitale belga per un quinquennio (40mila voti non le sono bastati).

Assieme a lei ci sono altri due regionali che hanno staccato il pass per la dimensione continentale. Si tratta dello spilimberghese Marco Dreosto (primo dei non eletti, ma al vertice della graduatoria c'è il leader Matteo Salvini che rinuncerà al seggio), forte di oltre 22mila indicazioni di voto e il triestino d'adozione Marco Zullo del Movimento 5 Stelle, che ha ricevuto oltre 15mila voti. Nel suo caso si tratta di un ritorno visto che anche negli ultimi cinque anni ha svolto lo stesso ruolo. Tra gli altri locali in lista niente viaggi verso Nord per Furio Honsell - inserito nelle liste del Pd e capace di raccogliere 27mila voti - che si dovrà accontentare del Consiglio regionale, per la forzista Sandra Savino (ferma a 8mila voti) e per Giulia Manzan di Ar, che con Fratelli d'Italia ha guadagnato circa 2mila voti. Buon risultato per il patriota Luca Ciriani - 9mila voti circa -, ma anche per lui niente elezione.