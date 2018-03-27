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Elezioni comunali Udine, i candidati della lista “Salmè sindaco Udine agli udinesi”

Amministrative in città il 29 aprile: la lista sostiene il candidato sindaco Stefano Salmè

Redazione

Gli aspiranti consiglieri della lista “Salmè sindaco Udine agli udinesi”, a sostegno del candidato sindaco Stefano Salmè.

1) MATTEO MICOLI UDINE 10/11/1972
2) MARINA COCCATO CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 21/10/1975
3) ARIANNA LI CAUSI UDINE 19/11/1997
4) HASMIK GHAZARYAN EREVAN (ARM) 20/02/1957
5) MASSIMILIANO BATTELLO UDINE 18/09/1970
6) NADIA TOMASINO PALERMO 29/10/1979
7) IVAN SIBILLA UDINE 29/01/1981
8) MATTEO LIOTTI NOVARA 31/07/1989
9) ANGELO MECCA POTENZA 21/11/1967
10) GIOVANNA MARCHINA ALASSIO (SV) 14/11/1965
11) GIOVANNI COSS UDINE 17/01/1967
12) DINO BORGOBELLO NAMUR (B) 31/08/1956
13) ROCCO STASI POTENZA 04/06/1983
14) MANLIO BUTTAZZONI UDINE 17/02/1962
15) ANNA SUSY BELLINA GEMONA DEL FRIULI (UD) 23/02/1953
16) DANIELE BULFONE UDINE 23/01/1970
17) ANTONIO MINENNA TORINO 22/08/1976
18) MAURIZIO BONALDO MIRANO (VE) 11/06/1960
19) ANTONELLA DE PAOLI UDINE 31/05/1960
20) ELENA STANESCU BUCAREST (ROMANIA) 25/07/1974
21) LUCIANO FLORENIN GORIZIA 11/04/1960
22) LUCIANO ZULIAN UDINE 27/04/1962
23) MARILENA SCIAN PORDENONE 04/06/1972
24) ALINA RUDENKO PETROVE (UKR) 26/07/1966
25) ZITA HORNOK TAPOLCA (H) 15/10/1967
26) ENRICO PASSAPONTI UDINE 30/11/1964
27) CLAUDIO MARCHIOLI UDINE 16/06/1973
28) MIRKO ORGNACCO UDINE 13/01/1989
29) ANTONINA LORE CARONIA (ME) 17/03/1966
30) CHIARA VISINTINI GRADO (GO) 30/12/1976
31) GIORGIO CLEMENTE GEMONA DEL FRIULI (UD) 04/01/1988
32) CRISTIAN MASULLO PALMANOVA (UD) 03/01/1973
33) SUSANNA MARCHESAN MONFALCONE 28/08/1985
34) MASSIMILIANO BASSO CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 24/09/1974
35) LOREDANA FERRO COSENZA 12/10/1970
36) EMILIO LAVARONE CAEN (F) 06/12/1956
37) COSTANTINO LA MARCA SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 28/09/1976
38) MIRJANA BRESKOVIC SPALATO (YU) 10/10/1959
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