Elezioni comunali Udine, i candidati della lista “Salmè sindaco Udine agli udinesi”

|1) MATTEO MICOLI UDINE 10/11/1972
|2) MARINA COCCATO CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 21/10/1975
|3) ARIANNA LI CAUSI UDINE 19/11/1997
|4) HASMIK GHAZARYAN EREVAN (ARM) 20/02/1957
|5) MASSIMILIANO BATTELLO UDINE 18/09/1970
|6) NADIA TOMASINO PALERMO 29/10/1979
|7) IVAN SIBILLA UDINE 29/01/1981
|8) MATTEO LIOTTI NOVARA 31/07/1989
|9) ANGELO MECCA POTENZA 21/11/1967
|10) GIOVANNA MARCHINA ALASSIO (SV) 14/11/1965
|11) GIOVANNI COSS UDINE 17/01/1967
|12) DINO BORGOBELLO NAMUR (B) 31/08/1956
|13) ROCCO STASI POTENZA 04/06/1983
|14) MANLIO BUTTAZZONI UDINE 17/02/1962
|15) ANNA SUSY BELLINA GEMONA DEL FRIULI (UD) 23/02/1953
|16) DANIELE BULFONE UDINE 23/01/1970
|17) ANTONIO MINENNA TORINO 22/08/1976
|18) MAURIZIO BONALDO MIRANO (VE) 11/06/1960
|19) ANTONELLA DE PAOLI UDINE 31/05/1960
|20) ELENA STANESCU BUCAREST (ROMANIA) 25/07/1974
|21) LUCIANO FLORENIN GORIZIA 11/04/1960
|22) LUCIANO ZULIAN UDINE 27/04/1962
|23) MARILENA SCIAN PORDENONE 04/06/1972
|24) ALINA RUDENKO PETROVE (UKR) 26/07/1966
|25) ZITA HORNOK TAPOLCA (H) 15/10/1967
|26) ENRICO PASSAPONTI UDINE 30/11/1964
|27) CLAUDIO MARCHIOLI UDINE 16/06/1973
|28) MIRKO ORGNACCO UDINE 13/01/1989
|29) ANTONINA LORE CARONIA (ME) 17/03/1966
|30) CHIARA VISINTINI GRADO (GO) 30/12/1976
|31) GIORGIO CLEMENTE GEMONA DEL FRIULI (UD) 04/01/1988
|32) CRISTIAN MASULLO PALMANOVA (UD) 03/01/1973
|33) SUSANNA MARCHESAN MONFALCONE 28/08/1985
|34) MASSIMILIANO BASSO CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 24/09/1974
|35) LOREDANA FERRO COSENZA 12/10/1970
|36) EMILIO LAVARONE CAEN (F) 06/12/1956
|37) COSTANTINO LA MARCA SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 28/09/1976
|38) MIRJANA BRESKOVIC SPALATO (YU) 10/10/1959