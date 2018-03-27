Elezioni comunali Udine, i candidati della lista “CasaPound Italia”
Amministrative in città il 29 aprile: la lista sostiene il candidato sindaco Luca Minestrelli
Gli aspiranti consiglieri della lista “CasaPound Italia”, a sostegno del candidato sindaco Luca Minestrelli.
|1) FRANCO PITTACOLO LONDRA (GB) 12/06/1959
|2) MARIA ROSSI ROMA 04/08/1939
|3) DAVIDE MANIACI UDINE 10/01/1999
|4) ANNA PIA MORANDINI MARTIGNACCO (UD) 14/03/1958
|5) FAUSTO MARTINI UDINE 17/11/1992
|6) AURORA CACCHIONI ROMA 07/10/1996
|7) DENYS ZANUTTINI PALMANOVA (UD) 07/10/1984
|8) MAIRA BEGO TOLMEZZO 15/08/1988
|9) ALESSANDRO STRIZZOLO UDINE 22/09/1998
|10) NORINA VISENTIN UDINE 03/07/1968
|11) MARCO GREATTI UDINE 29/10/1974
|12) SARA ZANIER PALMANOVA (UD) 28/11/1996
|13) ELIO CELANT CHARLEROI (B) 16/11/1965
|14) SERENA SANT UDINE 26/01/1986
|15) ANDREA D'INNOCENZO UDINE 31/10/1984
|16) LAURA BOCCOLINI TOLMEZZO (UD) 17/06/1985
|17) ENRICO NICOLO' BORTOLETTO TREVISO 18/12/1994
|18) PAMELA LIRUSSI UDINE 15/10/1981
|19) DOMENICO SGUAZZINO ROMA 13/05/1981
|20) DANIA DI GIANANTONIO TOLMEZZO (UD) 10/05/1997
|21) SEBASTIEN REVELANT BONCOURT (SVIZZERA) 23/06/1970
|22) SARA CERICCO UDINE 16/09/1978
|23) ALESSANDRO BATTISTIG UDINE 15/11/1974
|24) MARA BONANNI GORIZIA 07/06/1962
|25) SIMONE LANSOTTI UDINE 03/05/1978
|26) ALEXANDRA AUGUSTIN VILLACH (A) 21/10/1976
|27) ELIA MOROCUTTI GEMONA DEL FRIULI 17/06/1992
|28) MATTEO BUTTUS GORIZIA 24/10/1997
|29) GIOVANNI MAZZULLO PISA 10/02/1959
|30) MARCO ZOL SAN VITO AL TAGLIAMENTO 27/03/1971
|31) LUCA MANTOANI UDINE 02/06/1987
|32) DANIELE PAIANI SAN DANIELE DEL FRIULI 17/10/1995
|33) BRUNO CERNO SAN VITO AL TAGLIAMENTO 25/01/1980
|34) IVAN LUCA PALMANOVA 30/03/1972
|35) ANDREA ALVERA' PIEVE DI CADORE (BL) 01/03/1993
|36) TOBIAS FIOR TOLMEZZO 10/07/1989
|37) GIANLUCA STROILI TOLMEZZO 24/06/1995
|38) MARCO PAPAIS PORTOGRUARO (VE) 11/06/1978
|39) ALEX FADI TOLMEZZO 31/08/1986
|40) ALESSANDRO VERITTI TOLMEZZO 20/03/1991