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Elezioni comunali Udine, i candidati della lista “CasaPound Italia”

Amministrative in città il 29 aprile: la lista sostiene il candidato sindaco Luca Minestrelli

Redazione

Gli aspiranti consiglieri della lista “CasaPound Italia”, a sostegno del candidato sindaco Luca Minestrelli. 

1) FRANCO PITTACOLO LONDRA (GB) 12/06/1959
2) MARIA ROSSI ROMA 04/08/1939
3) DAVIDE MANIACI UDINE 10/01/1999
4) ANNA PIA MORANDINI MARTIGNACCO (UD) 14/03/1958
5) FAUSTO MARTINI UDINE 17/11/1992
6) AURORA CACCHIONI ROMA 07/10/1996
7) DENYS ZANUTTINI PALMANOVA (UD) 07/10/1984
8) MAIRA BEGO TOLMEZZO 15/08/1988
9) ALESSANDRO STRIZZOLO UDINE 22/09/1998
10) NORINA VISENTIN UDINE 03/07/1968
11) MARCO GREATTI UDINE 29/10/1974
12) SARA ZANIER PALMANOVA (UD) 28/11/1996
13) ELIO CELANT CHARLEROI (B) 16/11/1965
14) SERENA SANT UDINE 26/01/1986
15) ANDREA D'INNOCENZO UDINE 31/10/1984
16) LAURA BOCCOLINI TOLMEZZO (UD) 17/06/1985
17) ENRICO NICOLO' BORTOLETTO TREVISO 18/12/1994
18) PAMELA LIRUSSI UDINE 15/10/1981
19) DOMENICO SGUAZZINO ROMA 13/05/1981
20) DANIA DI GIANANTONIO TOLMEZZO (UD) 10/05/1997
21) SEBASTIEN REVELANT BONCOURT (SVIZZERA) 23/06/1970
22) SARA CERICCO UDINE 16/09/1978
23) ALESSANDRO BATTISTIG UDINE 15/11/1974
24) MARA BONANNI GORIZIA 07/06/1962
25) SIMONE LANSOTTI UDINE 03/05/1978
26) ALEXANDRA AUGUSTIN VILLACH (A) 21/10/1976
27) ELIA MOROCUTTI GEMONA DEL FRIULI 17/06/1992
28) MATTEO BUTTUS GORIZIA 24/10/1997
29) GIOVANNI MAZZULLO PISA 10/02/1959
30) MARCO ZOL SAN VITO AL TAGLIAMENTO 27/03/1971
31) LUCA MANTOANI UDINE 02/06/1987
32) DANIELE PAIANI SAN DANIELE DEL FRIULI 17/10/1995
33) BRUNO CERNO SAN VITO AL TAGLIAMENTO 25/01/1980
34) IVAN LUCA PALMANOVA 30/03/1972
35) ANDREA ALVERA' PIEVE DI CADORE (BL) 01/03/1993
36) TOBIAS FIOR TOLMEZZO 10/07/1989
37) GIANLUCA STROILI TOLMEZZO 24/06/1995
38) MARCO PAPAIS PORTOGRUARO (VE) 11/06/1978
39) ALEX FADI TOLMEZZO 31/08/1986
40) ALESSANDRO VERITTI TOLMEZZO 20/03/1991
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