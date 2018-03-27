Elezioni comunali Treppo Ligosullo, i candidati della lista “Onestà, lealtà e passione”

Gli aspiranti consiglieri della lista “Onestà, lealtà e passione”, a sostegno del candidato sindaco Marco Plazzotta.
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|1) FRANCESCO BLARASIN TOLMEZZO (UD) 25/11/1968
|2) MICHELA BULLIANI TOLMEZZO (UD) 14/10/1974
|3) GIUSEPPINA CALIFANO TORRE ANNUNZIATA (NA) 06/01/1963
|4) MIURI DEL BON TOLMEZZO (UD) 02/06/1978
|5) ORIANA DEL FABBRO FORNI AVOLTRI (UD) 31/10/1955
|6) MARCO MAIERON UDINE 14/11/1965
|7) GIANMARCO MISIGOI GRADO (GO) 22/04/1952
|8) ORIETTA MORO TOLMEZZO (UD) 05/04/1973
|9) ENDO MOROCUTTI TREPPO CARNICO (UD) 27/09/1958
|10) MAICOL PLAZZOTTA SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 01/03/1992
|11) MAURIZIA PLOS MAJANO (UD) 07/11/1955
|12) MANUELE TRAVERSO TOLMEZZO (UD) 22/04/1993