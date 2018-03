Elezioni Regionali: solamente 4 i candidati alla presidenza

Sono quattro i candidati ammessi alla corsa per la presidenza della Regione Fvg. A sfidarsi alle urne il prossimo 29 aprile saranno Alessandro Fraleoni Morgera, Sergio Bolzonello, Massimiliano Fedriga e Sergio Cecotti.

Undici, in totale, le liste in loro sostegno. Secondo quanto riporta il sito della Regione Fvg, la candidatura di , che si presentava con la lista Acuile dal Friul - Aquila del Friuli, non è stata ammessa.

All'ufficio elettorale della Regione erano state depositate 12 liste a sostegno di 5 candidati presidenti. Per partecipare alla tornata elettorale, liste e candidati dovevano però attendere il via libera del servizio elettorale regionale, a cui spetta valutare l'ammissibilità. Rimangono quindi in corsa: Fraleoni Morgera sostenuto dal M5s; Sergio Bolzonello con Cittadini per Bolzonello presidente, Slovenska Skupnost, Pd, Open-Sinistra Fvg; Fedriga con Fi Berlusconi per Fedriga, Lega Nord, Fdi-An , Autonomia Responsabile e Progetto Fvg; Sergio Cecotti con Patto per l'Autonomia. (Ansa)