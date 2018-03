Elezioni regionali, il candidato del M5s in visita dal rettore di Trieste

«Università, ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione sono temi fondamentali del programma elettorale del MoVimento 5 Stelle per fare del Friuli Venezia Giulia una regione che, finalmente, potrà competere con le aree maggiormente sviluppate a livello internazionale. Per questo ci è sembrato del tutto naturale iniziare il giro di appuntamenti istituzionali con il rettore dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia. Un incontro ricco di spunti interessanti che si è svolto in un clima di grande cordialità». Alessandro Fraleoni Morgera, candidato per il MoVimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Fvg, nelle prossime settimane sarà impegnato in un tour che toccherà centinaia di piazze in tutta la regione per far conoscere il programma di governo pentastellato e per raccogliere, a tutti i livelli, le istanze del territorio.

«Il rettore Fermeglia ha offerto una fotografia molto dettagliata della situazione dell’ateneo giuliano, che, per qualità della formazione e della ricerca, continua a occupare una buona posizione nei ranking nazionali e internazionali. Risultati più che lusinghieri - sottolinea Fraleoni Morgera - che però devono essere accompagnati da politiche attente alle esigenze del mondo accademico. Tra queste c’è sicuramente il tema dell’edilizia universitaria. Il patrimonio edilizio dell’Università di Trieste - è sotto gli occhi di tutti - ha bisogno di essere ammodernato per rispettare standard avanzati di sicurezza ed efficientamento energetico. Obiettivi che si sposano perfettamente con le misure proposte in questo settore dal Movimento 5 Stelle anche nel Friuli Venezia Giulia».

Dal 2013 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, Alessandro Fraleoni Morgera è autore di più di 50 articoli su riviste internazionali e di più di 100 contributi a congressi internazionali, di otto brevetti, svolgendo routinariamente attività di valutazione di progetti di ricerca internazionali. Inoltre insegna elementi di Scienza dei materiali, con focus su materiali per il risparmio energetico e nanotecnologie.

«Le università e i centri di ricerca regionali, dotate di strutture adeguate e in stretta sinergia con le imprese che hanno deciso di puntare su ricerca e innovazione, devono rappresentare - concludeFraleoni Morgera - il motore di sviluppo del Friuli Venezia Giulia».

Fraleoni Morgera con Virginia Raggia a Trieste

