FOTONOTIZIA: Stefano Salmè visita Friuli Innovazione

Un incontro tra il candidato sindaco Stefano Salmè e Fabio Feruglio direttore di Friuli Innovazione per illustrare il “progetto Cavarzerani”, ossia quello della realizzazione di una grande “cittadella delle Start Up e dell’innovazione tecnologica”, che si dispiegherebbe nella ex struttura militare.

Le promesse

"Abbiamo ascoltato con grande interesse il bilancio lusinghiero dei quasi 20 anni di attività di Friuli Innovazione e le sue prospettive di crescita - commenta Salmè. Abbiamo però rilevato con stupore e amarezza che la regione Friuli Venezia Giulia non è azionista di Friuli Innovazione, a differenza degli altri parchi di ricerca in regione. Abbiamo espresso quindi al direttore Feruglio il nostro ringraziamento per l’opera svolta e promesso che nella prossima amministrazione comunale, lavoreremo per rafforzare il legame con Friuli Innovazione, anche intervenendo presso la Regione invitandola a fare la sua parte".