Centrodestra nuovamente unito: il candidato sindaco di Udine sarà Pietro Fontanini

Come a Roma, anche a Udine Forza Italia evita l'isolamento. Gli azzurri, insieme ad Autonomia Responsabile, hanno deciso nelle ultime ore di convergere definitivamente sul candidato proposto e difeso dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Le segreterie, dopo l'incontro preliminare di ieri sera, hanno sciolto le riserve dopo una nuova riunione tenutasi questa mattina. Al tavolo erano presenti per Forza Italia il coordinatore provinciale di Udine, Ferruccio Anzit, e il segretario comunale, Stefano Cecotti; per la Lega i responsabili provinciali Zorro Grattoni e Maurizio Franz.

«La candidatura di Bertossi non è stata accettata dagli altri alleati - ci ha confermato il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo -. La cosa fondamentale era mantenere la coalizione unita. Entrambi i candidati, Fontanini e l'esponente di Prima Udine, erano delle ottime figure da poter sostenere, ognuno con i suoi pregi. Ma in questo momento era necessario mantenere unito il centrodestra. Non volevamo portare la rottura fino alle Elezioni Regionali. Le analisi politiche le faremo in un secondo momento, ora bisogna tenere unita la coalizione e lavorare per portare a casa gli ultimi due obiettivi». «C'è stato un grande senso di responsabilità da parte di Forza Italia - ha aggiunto Ferruccio Anzit-. Vero che la Lega è forte, ma vince in coalizione e in questo senso abbiamo agito. Per vincere la necessità assoluta è presentarsi uniti». Per quanto riguarda, invece, la raccolta delle firme, i due hanno spiegato che non sarà assolutamente un problema visto che ci sarà tempo fino a martedì mattina per effettuare le sottoscrizioni.

Qui in basso il documento siglato tra i due partiti al vertice di stamani con l'accordo sul nome di Pietro Fontanini a candidato sindaco del centrodestra per la città di Udine. Morale della favola? Altro gran colpo per Matteo Salvini e la Lega (Nord). Friuli Venezia Giulia sempre di più sotto l'onda verde del Carroccio.