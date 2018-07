Cittadini, Liguori: "Carenza di personale nell'edilizia scolastica"

La carenza di personale dedicato alla gestione dell'edilizia scolastica in seno all'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale, difficoltà segnalata dal presidente dello stesso Ente, è stata oggetto di un'interrogazione alla Giunta regionale da parte della consigliera Simona Liguori (Citt).

La rappresentante dei civici ha posto l'accento sul fatto che l'Uti Friuli Centrale gestisce tale funzione non solo per le scuole del proprio territorio, ma per tutti gli istituti della provincia di Udine. "Un lavoro importante, che consiste essenzialmente nella programmazione ed esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici secondari di secondo grado. Il personale a disposizione per l'esercizio di tale delicata funzione risulta circa la metà di quello precedentemente in servizio in Provincia e ciò mette a rischio la possibilità di garantire il necessario livello di sicurezza degli edifici".

"Da parte sua la Giunta, attraverso l'assessore Roberti - ha fatto presente la Liguori -, ha ricordato che le Uti, compresa la Friuli Centrale, possono far fronte alla mancanza di personale necessario ad assicurare la funzionalità dei servizi ricorrendo anche a forme di lavoro flessibile. In ogni caso, la Regione sta procedendo a una ricognizione degli assetti delle Uti sotto ogni profilo amministrativo e finanziario per valutare, di concerto con gli amministratori locali, quali interventi da disporre per sopperire alle diverse carenze". "L'assessore - ha aggiunto la consigliera di centrosinistra - ha annunciato che entro tre mesi il lavoro di ricognizione sarà completato. Ne prendiamo atto. Da parte nostra continueremo a segnalare le difficoltà riscontrate dalle singole amministrazioni per evitare che problemi di organizzazione facilmente risolvibili gravino sulla qualità dei servizi e, cosa ancora più grave, sulla sicurezza dei cittadini".