Bolzonello (Pd): "Fedriga tace sull'impatto per le entrate della Regione"

«Fedriga ci dica se il Fvg è lo zerbino del Governo: mentre le altre Regioni e Province speciali si allertano annunciando possibili dissesti finanziari a causa della flat tax, qui è tutto permesso». A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello commentando la mancanza di stime sulla ricaduta che l'applicazione della flat tax avrà sul Fvg.

«Tutte le autonomie si stanno preoccupando da tempo dell'impatto che potrebbe avere la flat tax sui rispettivi bilanci. Ognuno ha fatto le proprie stime contando penalizzazioni di diverse centinaia di milioni di euro. La Lega Fvg non scomoda i capi romani, a costo di tradire la gente della nostra regione» denuncia Bolzonello.

«Non è pensabile che la Giunta Fedriga e in particolare l'assessore Zilli non abbiano fatto una stima dei riflessi che l'applicazione della flat tax, così come concepita dal contratto di governo gialloverde, avrebbe sui nostri conti. Tutti denunciano bagni di sangue: a Trento hanno stimato 500 milioni di risorse in meno nella peggiore delle ipotesi, nella Provincia di Bolzano l'impatto potrebbe essere di 600milioni, anche in Sicilia i conti fatti dalla Regione parlano di 600 milioni, mentre in Sardegna hanno stimato uno stop a 655 milioni di entrate. Fedriga e Zilli si degneranno mai di riferire in Consiglio su cosa ci aspetta?».

A marzo, continua il capogruppo dem, «quando non c'era ancora alcun governo, il gruppo del Pd fece un'ipotesi di quanto avrebbe pesato l'introduzione della flat tax, ossia 540 milioni di minori entrate. Una botta che evidentemente metterebbe a rischio la vita stessa della Regione e probabilmente la fine del principio stesso della Specialità regionale basata sull'Autonomia. Fedriga, per non scomodare Salvini, preferisce il silenzio alla tutela dei nostri cittadini mentre Roma saccheggia il nostro bilancio».