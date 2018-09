Asse unito nell'opposizione contro le scelte della Giunta Fontanini

In Consiglio Comunale sembra stia per nascere un nuovo asse nell'opposizione, un'alleanza che pare visibile anche dall'attività social dei consiglieri - di minoranza - coinvolti. Un continuo ammiccamento fatto da like che lascia pochi dubbi: Federico Pirone, capogruppo di Progetto Innovare, e Enrico Bertossi, ex candidato sindaco e rappresentante di Prima Udine, sembrano pensarla allo stesso modo commentando il lavoro fin qui svolto da Fontanini e dai suoi assessori. Con loro anche un altro capogruppo, ovvero Alessandro Venanzi, quanto meno a giudicare dai "pollici alzati" disseminati qua e là sui post e tweet. Unici esclusi dall'alleanza al momento sembrano i due consiglieri del Movimento Cinque Stelle.

Progetto Innovare

«Mentre la città sta subendo dei torti e dei colpi micidiali sul suo futuro, l’unico attivismo del sindaco che i cittadini di Udine avranno il piacere di ricordare in questi 4 mesi di mandato sarà quello tra gli stand di Friuli Doc - commenta Federico Pirone -. Il Palazzo della Provincia di Udine alla Regione, il teatro Nuovo Giovanni da Udine per la prima volta nella sua storia senza la maggioranza al comune, il voto di ieri del Decreto Milleproroghe con cui a Udine vengono tolti 30 mln di euro destinati al più importante investimento di rigenerazione della sua storia nella zona Est della città: nonostante la Lega governi Udine, la Regione e il nostro Paese, in una circostanza politica assolutamente favorevole, con il sindaco Fontanini la città di Udine non conta nelle scelte strategiche e viene privata del suo futuro. Di fronte a questi “scandali” e all’imbarazzante silenzio del sindaco, c'è una parte rilevante della città che non è d'accordo e che vuole che la città sia tutelata. Come opposizioni - conclude Pirone usando volutamente il plurale -, continueremo a far sentire su questo la nostra voce».

Prima Udine

«Chissà se il 23,44% di cittadini che hanno votato il nuovo sindaco sono soddisfatti dell’utilizzo che viene fatto della pagina istituzionale del Comune - premette Enrico Bertossi -. Nel frattempo in quattro mesi i profughi sono raddoppiati, i vigili non si vedono, le aiuole e le aree verdi vengono utilizzate come e più di prima, la città è piena di postulanti e ambulanti, nessuna ordinanza o delibera degna di rilievo, la Regione si è tenuta la proprietà del palazzo della Provincia, il Governo ci ha scippato i 30 milioni per Udine Est e quasi tutti gli assessori che dovevano essere a tempo pieno continuano a fare le loro attività precedenti e qualcuno si vede in ufficio una volta alla settimana».«Dimenticavo che ha riaperto in agosto via Mercatovecchio - ricorda e conclude il consigliere - sprecando soldi per la segnaletica che verrà rimossa quando inizieranno i lavori di sistemazione».