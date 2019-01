Nonino 2019, tra i premiati anche un'eroe della Ribolla gialla

Risit d’Aur a Damijan Podversic e alla Ribolla gialla, Premio internazionale Nonino 2019 a Juan Octavio Prenz e Nonino 2019 a "Un maestro del nostro tempo" ad Anne Applebaum. Sono questi i vincitori dell’edizione 2019 dell’edizione numero 44 del premio. La consegna dei premi, nelle distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, avrà luogo sabato 26 gennaio.

Le motivazioni

Damijan Podversic è stato scelto per aver dato impulso alla coltivazione della Ribolla gialla, antico vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia, e avviato l’iter per il recupero di terreni vocati alla viticultura e abbandonati dal l1940 sul Monte Calvario, in provincia di Gorizia. Juan Octavio Prenz è stato selezionato come “scrittore di assoluta originalità e felicemente appartato, che unisce in un’opera inconfondibile la fantasia epica della grande letteratura latinoamericana e l’ombra misteriosa in cui si dissimulano i personaggi della grande letteratura mitteleuropea. Anne Applebaum è una fra le più importanti intellettuali internazionali. Lavora come storica e giornalista, con un’attenzione particolare sulla storia dei totalitarismi nel ventesimo secolo e sulla rinascita del nazionalismo e del populismo nel ventunesimo.