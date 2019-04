Il pianista Giovanni Allevi arriva a Udine e annuncia così il suo concerto dei 50 anni

Giovanni Allevi, compositore, direttore d’orchestra e pianista amato e celebrato in tutto il mondo, annuncia nuovi concerti che lo vedranno protagonista a primavera 2019 nei teatri d’Italia. Affiancato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, il M° Allevi porterà sul palco “Equilibrium”, tour che segue la pubblicazione dell’omonimo ultimo progetto discografico. In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento live con Giovanni Allevi e l’Orchestra Sinfonica Italiana è per il prossimo 10 aprile (inizio alle 21.00) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per il nuovo importante appuntamento sono in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Info e punti vendita su www.azalea.it .