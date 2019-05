Gli Offspring si preparano per il concerto di Lignano, il chitarrista Noodles invita i friulani a modo suo!

Dopo l'annuncio della loro prima partecipazione alla prossima edizione del Bay Fest, i The Offspring hanno annunciato una nuova data anche in Friuli. La band capitanata da Dexter Holland suonerà infatti giovedì 15 agosto 2019 per un grande show al Lignano Sunset Festival, allo Stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, con special guest i Dead Kennedys gli Ignite. A chiamare a raccolta i fan friulani è il chitarrista e seconda voce Kevin "Noodles" Wasserman.