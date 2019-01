VIDEO Friulano in spot, lo spettacolo di "Terra di confine"

Il commento dell'autore, Massimo Cavalli: "Nasce dalla voglia dell’autore di rappresentare la bellezza del Friuli Venezia Giulia - come racconta l'autore -, di descrivere la sua amata terra come una poesia. Una terra dove non manca niente: montagne, colline, mare. Natura incontaminata. Una terra che guarda al futuro tenendo per mano la storia, le usanze e i costumi che hanno sempre contraddistinto il Friuli Venezia Giulia, perché senza passato non può esserci futuro".