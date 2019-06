Taylor batte tutti al Grande Fratello, anche la D'Urso: il commento di Max Deliso

Taylor Mega c'è, parafrasando il linguaggio della MotoGP. La modella di Carlino se l'è cavata bene durante la prima settimana al Grande Fratello, sfuggendo al ruolo pensato per lei e facendo un po' come le pare, cioè nella maniera migliore possibile. Tutto questo secondo lo scrittore cormonese Max Deliso, che come d'abitudine sul suo blog ha commentato le gesta di quella che lui definisce "la principessa di Carlino". Il suo resoconto sulla serata televisiva di ieri.

Barbara D’Urso assomiglia molto a uno di quelle bambine malvagie che in asilo percula chiunque abbia qualcosa di diverso dagli altri, che alle elementari si fidanza con il figlio di una mamma che ha parcheggiato il Suv della Porsche in doppia fila impedendo a me di passare, e che alle medie crea coppie di sfigati e racconta a tutti chi ha limonato con chi ai festini e se c’è stato dello smaneggiamento clandestino in qualche sottoscala umido e buio. Il fatto è che poi si cresce, si matura, si cambia, ma lei no, lei è diventata peggio, un’idrovora assetata di puttanate colossali che sputa poi addosso al pubblico come se fosse la cosa più normale del mondo.

La principessa

La casa del Grande Fratello taroccato della D’Urso è così, entrano i fenomeni da baraccone che lei può mettere alla berlina davanti a tutti, spalleggiata dalla scurrile e briosa Aquila di Ligonchio e da un eccentrico compositore effeminato dotato di ciuffo canuto che ha scritto in tenera età il famoso tormentone sexy vintage "Pelame". In mezzo alla chiassosa e grottesca comitiva fa capolino anche la friulana principessa di Carlino Taylor Mega, che lì sembra Albert Einstein e con il programma c’entra come Brunetta a una mostra di Modigliani. Elisia aveva un compito preciso, fare arrapare il modello Gennaro e fare incazzare Francesca De André, amata dalla D’Urso e disprezzata da tutto il resto del mondo al quale ha devastato i coglioni fin dalla sua prima apparizione televisiva.

La tattica di Taylor

Taylor invece se ne sbatte bellamente, dispensa consigli alla torma di sfigati e flirta con una concorrente in giardino tanto per fare alzare l’audience. D’altronde che altro dovrebbe fare in quel gineceo bisessuale trasversale, piangere assieme al coiffeur Kiko Nalli che si caga addosso davanti ai suoi figli adolescenti e agli anatemi di Tina Cipollari, raccontarsi al cazzaro veneto che si esprime esclusivamente in vernacolo pur vantando più lauree di Rubia, o sparlare di tutti con la collega influencer di sta cippa Valentina, che è riuscita a posare nuda per Playboy grazie a photoshop ma che dal vero sembra me al mattino sulla tazza del cesso.

Vintage

Ma in fondo che importa, è la solita carnevalata made in “Caffeuccio”, anche se ieri, a un certo punto, perfino il pubblico di servi leccaculo al soldo di Barbarella si è stancato e ha fischiato, perché c’è un limite universale al numero di minchiate che si possono dire e fare in prima serata per cercare un venti per cento di share, e lei lo ha superato abbondantemente da anni, con o senza l’onorevole Pezzopane e il suo garçon Pipi che le scodinzola dietro tatuato come Rodan prima dell’incontro con Mothra. Ripristinate Maurizia Paradiso, Magic America e gli amici de las noches prima che sia troppo tardi, che c’è gente che non sa più come spiegare ai figli la differenza tra biologico e adottato.