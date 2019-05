VIDEO Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, il racconto per immagini e poesia

Ieri sera al cinema Centrale di Udine sono stati presentati a circa 200 persone fra aderenti della Strada del Vino e dei Sapori del FVG, operatori turistici e stampa, i sette video promozionali che PromoTurismoFVG ha ideato, sviluppato e realizzato con l’intento di dare voce al territorio attraverso la narrazione dei racconti che si incontrano sul fiume, in riviera, in montagna, sui colli e sul carso del Friuli Venezia Giulia.

Radio2

Una serata emozionante e di successo condotta da Fede&Tinto, autori e conduttori del programma Decanter di Rai Radio 2, che hanno saputo guidare il pubblico con gag e momenti di riflessione all’ascolto della voce penetrante dei racconti del Friuli Venezia Giulia.

I video

Sette video, seguendo i sei itinerari della Strada più uno che racchiude tutta la regione, realizzati in 14 mesi, rincorrendo le sfaccettature delle quattro stagioni di vigneti, cantine, ristoranti, siti culturali e ambienti naturalistici, per riuscire a carpire l’attenzione di chi li guarda e li ascolta, anche attraverso una voce narrante che, quasi timidamente, accompagna alla scoperta dell’anima del territorio chi sa ascoltare. La narrazione delle storie passate, presenti e future conduce al ricordo di se stessi, della propria identità e crea il legame con il territorio, alla ricerca di quella stessa sensazione. Anche a seguito del recente riconoscimento di una ricerca condotta da Vinitaly, che vede il Friuli Venezia Giulia tra le prime cinque regioni italiane ambite dai visitatori interessati all'enoturismo, con questi video dai contenuti inediti PromoTurismoFVG vuole corteggiare il pubblico parlando in modo diverso, diretto, quasi smaliziato di un turismo enogastronomico fatto di tradizioni, eccellenze e vita quotidiana, che il turista seppur in una regione così piccola può ritrovare “da noi in Carso”, “da noi in Pianura”, “da noi sul Fiume”, “da noi in Riviera”, “da noi in Montagna”, “da noi sui Colli”, i sei ambiti territoriali della Strada.

Il progetto unico in Italia

Il Friuli Venezia Giulia è al momento la sola regione in Italia ad avere un ente unico che fa da regia al progetto della Strada, segue tutte le azioni legate all’operatività con le proprie risorse interne ed è, inoltre, la prima regione in Italia a regolare (ex art.6 lr 22/2015) la somministrazione di produzioni agroalimentari tradizionali e produzioni tipiche e di qualità non cucinate, unitamente all’assaggio del vino durante le visite in cantina. A seguito del passaggio di deleghe da Ersa, da gennaio di quest’anno PromoTurismoFVG si occupa della promozione del prodotto enogastronomico e, nello specifico, di tutti quegli eventi organizzati sul territorio e rivolti al pubblico.