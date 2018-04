"Parola di pollice verde" riporta il Friuli Venezia Giulia su Rete4

Prosegue anche nel corso del mese di aprile la presenza del Friuli Venezia Gilia sulle televisioni nazionali: dopo un inizio anno in cui l’enogastronomia regionale l’ha fatta da padrone in programmi molto amati dal pubblico, sabato 14 aprile sarà nuovamente la volta di Parola di pollice verde di Rete4. Il conduttore Luca Sardella, infatti, è rimasto talmente affascinato dal Friuli Venezia Giulia da dedicare una seconda puntata alla regione nel giro di pochi mesi.

La puntata

Questo sabato in particolare, alle ore 12 i telespettatori sintonizzandosi su Rete4 potranno approfondire la loro conoscenza del territorio con i servizi su uno speciale formaggio di capra del pordenonese prodotto da un aderente alla Strada del Vino e dei Sapori del Fvg, sulla collezione dedicata al mondo del vino in una cantina vinicola di Codroipo e sul borgo di Sauris durante il quale si parlerà di prosciutto e artigianato. Dopo Sauris si scenderà nuovamente a valle per mostrare la preparazione del tiramisù di Pieris, dolce inserito, insieme anche alla ricetta di Tolmezzo, nella lista dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) italiani come tipicità del Fvg. Anche la puntata di sabato è frutto delle attività di pubbliche relazioni svolte da PromoTurismoFVG, in collaborazione con gli operatori del territorio.