Il Friuli tenta un nuovo record: è in arrivo il "grissino più lungo del mondo"

Sarà ancora record? Certo è che il Friuli ci riprova, questa volta con il grissino dopo i record do tiramisu e profiterole. La firma è quella del gemonese Mirko Ricci. Suoi infatti gli ultimi tre Guinness World Record realizzati in regione, in collaborazione con Etica del Gusto e vari supporter locali: il tiramisù più grande del mondo del 2015 con 3015 chili, il profiterole più grande del mondo del 2016 con 150 chili, e infine il tiramisù più lungo del mondo del 2018 con 266,90 metri, realizzato al Tiare Shopping di Villesse. Si tratta di primati ancora imbattuti, e presenti nelle varie edizioni del “Guinness World Record”.

Prodotti locali

«L’idea di base è sempre quella di valorizzare ed esaltare i prodotti che la nostra regione ha da offrirci, a livello mondiale - dice Ricci - ed è per questo motivo che si è pensato al grissino più lungo del mondo, che si sposa con uno dei prodotti più importanti del Friuli Venezia Giulia, il prosciutto di San Daniele. Pronta la risposta di diverse aziende del territorio, che hanno accolto la proposta con interesse. Siamo sicuri che anche questa volta riusciremo a far ottenere alla nostra terra un primato mondiale senza precedenti. Ma importante sarà ancora di più la valorizzazione dei nostri prodotti, già apprezzati molto nel mondo».

I particolari

Luogo e data, riferisce l’organizzatore, verranno svelati più avanti insieme a tutte le caratteristiche della manifestazione. Non ci resta che aspettare gli sviluppi, certi che anche questa volta assisteremo a qualcosa che ci lascerà con il fiato sospeso e l’acquolina in bocca.