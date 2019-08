Udine ha ora la sua nuova pista di go kart da 3mila e 500 metri quadrati

Il centro commerciale Città Fiera ha in serbo una novità dedicata al divertimento. A giorni infatti dovrebbe inaugurare l’Hollywood Kart, l’unica pista di kart indoor su tre piani a livello europeo (all’interno di un centro commerciale). L’Hollywood Kart è un vero e proprio spazio di 3mila e 500 metri quadrati dedicato al divertimento che ospiterà una sala biliardi, l’hyper e il baby bowling, l’area giochi, carambole all’americana e air hockey. Ieri ha ospitato la presentazione dell'edizione numero 55 del Rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic, che per il secondo anno farà base di partenza a Torreano di Martignacco, venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Numerose oggi le presenze in occasione della presentazione: ad aprire gli interventi Antonio Maria Bardelli, presidente del Gruppo Bardelli, a cui è seguito il saluto di Giurgula Massimiliano per Hollywook Kart e l’intervento di Giorgio Croce, Patron del Rally. Presenti inoltre: Gianluca Casali, Sindaco di Martignacco, Paolo Pizzocaro, assessore allo Sport del Comune di Udine, Barbara Iannis, assessore alla Rete Commerciale del Comune di Tricesimo, Mariano Zufferli, sindaco di San Pietro al Natisone, Sergio Paroni, responsabile relazioni esterne per Civbank, Elena Bulfone, Progetto Autismo e Alessandro Talotti per il Coni.