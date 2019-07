Europei Under 21: Stadio "Friuli" da tutto esaurito, piazza della festa da tutto vuoto

Tutto pieno allo stadio, tutto vuoto in piazza Primo Maggio. La sintesi della notte della finale degli Europei Under 21 è presto fatta. Mentre nell'impianto dei Rizzi si sono vissute emozioni in campo e sugli spalti con la vittoria delle piccole Furie Rosse per 2 a 1 sulla Germania dalle parti di Giardin Grande, dove nel post match erano previsti i fuochi artificiali silenziosi per celebrare la fine dell'evento, si sono presentate poche persone.

I fuochi

Il silenzio quindi è stato completo. L'episodio non rappresenta una novità di questo periodo. Diverse sono state le polemiche che hanno preso di mira gli eventi collaterali organizzati dal Comune per vivacizzare la città, dalle seggiole posizionate in piazza Libertà (davanti ai maxi schermo) desolatamente vuote alla selezione musicale. Una delle poche note positive è stata la serata con il concerto dei Ricchi e Poveri, in grado di riempire piazza Libertà venerdì sera con 1.200 persone.

La festa della selezione iberica (Petrussi Foto Press)