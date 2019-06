Gli amici stranieri a Friuli Doc, la mappa dei luoghi

"Proseguiamo con la logica della promozione internazionale e con il coinvolgimento dei nostri vicini, in modo che sia una vera e propria festa di tutto il territorio friulano e delle nazioni confinanti". Le parole sono quelle dell'assessore al commercio Maurizio Franz, che ha fatto il punto su quali saranno le rappresentanze d'oltre confine per l'edizione numero 25 di Friuli Doc.

Istria

Quest'anno la grande novità è rappresentata dall'Istria, che fa il suo esordio alla kermesse. Gli stand della penisola - dalla tradizione enogastronomica fiorente grazie a vino, prosciutto e tartufo - troveranno ospitalità in via Poscolle.

Austria

A completare la pattuglia di foresti ci saranno poi stiriani, confermati dopo la passata edizione, e carinziani. I primi si posizioneranno in via Aquileia, mentre i secondi troveranno spazio in via Gemona.