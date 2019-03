ARLeF inaugura il nuovo sito internet

E' online il nuovo sito istituzionale dell'ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana - completamente aggiornato e pensato per una navigazione facile e intuitiva al fine di reperire tutte le informazioni e gli strumenti digitali messi a disposizione.

Il sito

Il nuovo portale offre diversi servizi, tra cui la possibilità di scegliere tra tre lingue (italiano, friulano, inglese), ed è stato ripensato in chiave "smartphone", rendendo la navigazione facile e intuitiva da ogni tipo di dispositivo. "Il sito è stato rinnovato in tutto, e offre un completo panorama linguistico del friulano – commenta Eros Cisillino, presidente dell'Agenzia –. L'azienda che si è occupata del progetto è la Ensoul, e il cuore del sito è rappresentato dal Friuli e dalla lingua friulana, e offre tutti gli strumenti sviluppati da ARLeF negli anni".

Il progetto

"L'informatica nutre la lingua, e il nuovo sito mette a disposizione di tutti, pubblici e privati, strumenti adatti per la vita di ogni giorno – dichiara Fulvio Romanin, amministratore delegato di Ensoul srl –. Wordpress si è rivelato un valido strumento anche per l'Agenzia. Abbiamo creato un sito fatto su misura con contenuti più elaborati e belli fruibili in maniera semplice". Alcune novità del nuovo portale riguardano la creazione di un motore di ricerca interno con il quale ricercare molto più facilmente le informazioni e una più facile relazione tra i contenuti. "La prossima sfida sarà rendere fruibili i contenuti per le persone non vedenti". Il progetto ha quindi "migliorato i servizi più usati dagli utenti, e catalogato in maniera migliore le 10mila pagine costruite negli anni – commenta il direttore William Cisillino –. Il nuovo sito ha messo ordine in una grande biblioteca".

I servizi

Diverse le aree tematiche del sito, tra cui l'area "Strumenti linguistici", che permette di consultare online il Grande Dizionario Bilingue italiano-friulano, un veloce accesso al Correttore Ortografico Friulano e al Wordpress in lingua friulana. Inoltre, presente anche la Tastiera friulana semplice e la sezione Multimedia, con video e audio, libri e audiolibri per bambini, con un'ampia scelta di testi per la scuola, l'infanzia e la sociolinguistica. Nell'area "Progetti" poi si potrà trovare una raccolta delle attività svolte in ambito linguistico e culturale dall'Agenzia.

La regione

"L'ARLeF rappresenta il braccio operativo della regione per quanto riguarda la lingua friulana, e ora è accessibile ovunque, in Friuli come nei Fogolârs furlans sparsi per il mondo. Questo è un esempio virtuoso da seguire, perchè grazie alle nuove tecnologie, riusciamo a sfruttare efficacemente gli investimenti regionali sul territorio", dichiara l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.