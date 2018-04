Il Friuli ha il suo nuovo inno, è "In alt o fradis"

"In alt o fradis", musicato da Valter Sivilotti e scritto da Renato Stroili Gurisatti. È questo il nuovo inno del Friuli, annunciato come vincitore del bando indetto dall'ARLeF, proclamato in occasione della "fieste de Patrie", a Valvasone Arzene. Alla cerimonia civile erano presenti il vicepresidente della Regione, il presidente del Consiglio regionale, il consigliere regionale Claudio Violino, il presidente della Società filologica friulana, Federico Vicario, insieme a molti sindaci del territorio friulano.

A fare gli onori di casa, il sindaco Markus Maurmair che, anche a nome del Comune di Casarsa e del Comune di San Giorgio della Richinvelda, ha ringraziato le molte autorità intervenute, a iniziare dal sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer. A lui è spettato il compito di “passare” il testimone, la bandiera del Friuli che lo scorso anno aveva sventolato dall’alta cima del campanile sappadino.

«Questa è una giornata di unione, perché in un comune appena nato accogliamo il rientro in Friuli, dopo tanti anni, di un altro comune – ha dichiarato Maurmair -. Questa festa è l’occasione per insegnare alle future generazioni i valori dell’identità friulana. La nostra amministrazione, insieme a quella di Casarsa e San Giorgio della Richinvelda che oggi sono qui, ha simbolicamente dato avvio ai festeggiamenti proprio con i ragazzi delle medie, che abbiamo riunito in questo auditorium per consegnare loro la bandiera del Friuli, invitandoli ad esporla il 3 aprile e a capirne il significato e l’importanza.»