Joe Bastianich lascia MasterChef Italia per la musica

Addio a MasterChef Italia per Joe Bastianich, che lascia per seguire la sua passione musicale, come interprete e come giurato nei talent. Il giudice del programma, che in Friuli ha vigneti e il ristorante e bed&breakfast "Orsone" a Gagliano di Cividale, abbandona dopo otto anni e una popolarità che ne celebra i modi di dire. "Mi stai diludendo" o, per esempio, "muoro" sono entrati nell'immaginario collettivo dopo le sue sfuriate con i cuochi dilettanti. Bastianich saluta proprio dopo l'edizione che ha visto protagonista la friulana Gloria Clama, arrivata a giocarsi il titolo mettendo nel piatto tutto il suo amore per la Carnia.

