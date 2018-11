Agroalimentare della Regione in mostra ad "Artigiano in Fiera"

Il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'Ersa, l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale, sarà presente alla prossima edizione de “l’Artigiano in Fiera”, la manifestazione internazionale che da oltre vent’anni comunica e valorizza la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri, in programma alla Fiera diRho (Milano) dal 1° al 9 dicembre 2018. Per promuovere le eccellenze del comparto agroalimentare della regione, l'Ersa ha realizzato un’area espositiva in 3 isole di circa 50 mq ciascuna, che andranno ad affiancare altre 7 isole dedicate agli artigiani del Friuli Venezia Giulia.

I prodotti

Nelle isole Ersa troveranno spazio un'Enoteca a cura dell’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, dove verranno presentati i vini Doc e Docg della regione in abbinamento con il prosciutto di San Daniele ed il formaggio Montasio, una Birroteca a cura dell’Associazione Birrai Artigiani del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione di otto birrifici artigianali, l'Anapri, Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana con la sua Gelateria, i Presidi Slow Food del Friuli Venezia Giulia rappresentati da due aziende, con il pestat di Fagagna e la cipolla rossa di Cavasso della Val Cosa.