Friuli Doc 2018, gli appuntamenti con la cultura e lo sport

Friuli Doc 2018, oltre a promuovere e valorizzare la gastronomia friulana, propone diverse appuntamenti e iniziative culturali e sportive.

Appuntamenti culturali

In occasione del Friuli Doc, ci sarà l'apertura straordinaria di Palazzo Clabassi (via Zanon), in programma giovedì 13 settembre alle 19:00. Nel salone nobile la Sopraintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia organizza "L'Arte di Bacco, Bacco nell'arte". Si parte con la conferenza "Storia del vino nel Medioevo" di Gabriele Caiazza, a cui seguirà l'approfondimento di Maria Croatto "Conversazione sulla vite e sull'uva".

Venerdì 14 settembre in programma la tavolo rotonda "Università e Regione per le imprese agrifood" alle 11:00 a Palazzo Antonini, a cura dell'Università degli Studi di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia. L'incontro tratterà delle opportunità di collaborazione e incentivi per le aziende del settore agroalimentare. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al sito https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/iscrizione. Sempre venerdì, dalle 14:00 alle 16:00 alla Loggia del Lionello, la Società Filologica Friulana organizza l'incontro per conoscere le "Influenze della cultura d'Oltralpe sulla cucina friulana" con Carlo del Torre, membro del Centro Studi Territoriale del FVG dell’Accademia Italiana della Cucina. Alle 17:30 la presentazione del volume "La cucina di Gina Marpillero: ricette ritrovate", una pubblicazione che racchiude ricette di famiglia e propone esempi storici di cucina italiana, veneta, mitteleuropea, carnica e romagnola. Sabato 15 alle 17:30, a Palazzo Mantica, l'incontro "La Pitina: un prodotto friulano IGP".

Domenica 16 alle 11:30 alla Loggia del Lionello, la presentazione della "Guida ai sapori e ai piaceri del Friuli Venezia Giulia". Il volume, a cura di Repubblica, raccoglie le prelibatezze del settore agroalimentare regionale, i luoghi dove assaporarle, le ricette degli chef, ma racconta anche il territorio illustrando itinerari culturali e d’autore e le tante bellezze del paesaggio. Oltre agli incontri, un ricco programma di mostre: a Palazzo Morpurgo "Il Friuli del vino" che sarà inaugurata venerdì 14 alle 11:00; alla Galleria Tina Modoti, dal 15 al 16 settembre, lo mostra micologica "I colori della natura"; al Museo Archeologico del Castello di Udine la mostra "Tracce. Paesaggio antico in Friuli"; alla casa della Confraternita la mostra "La mia Latinoamerica" dell'artista Lourdes Tonino; a Casa Cavazzini la mostra di arte contemporanea "Paradoxa. Arte da Metà Corea" e, infine, al Museo Etnografico del Friuli l'esposizione "Un tempo...sui banchi di scuola".

Appuntamenti con lo sport

Venerdì 14 alle 17:00, alla Loggia del Lionello, la presentazione delle squadre sportive della città. Si inizia con la prima squadra di Rugby Udine Union Fvg. Sabato 15 alle 11:30 invece la presentazione ufficiale della prima squadra della APU Gsa Udine e di tutto lo staff. Alle 18:30 spazio al volley femminile di Udine, con la neopromossa in B2 Banca di Udine Amga Volleybas. A Friuli Doc sarà presentata la formazione di punta, fiore all’occhiello della società Volleybas, che da ottobre affronterà il campionato di B2 femminile.