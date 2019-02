Friuli Doc, per i 25 anni festa da 1 milione di persone con Carinzia, Stiria e Slovenia

«Per i 25 anni di Friuli Doc l'obiettivo è arrivare a un milione di visitatori». Il proclama ambizioso (l'anno scorso furono 700mila le persone passate per la città in quei giorni) è firmato dal sindaco - Pietro Fontanini - e dall'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz, che hanno annunciato le date della manifestazione, che si terrà dal 12 al 15 settembre.

I vicini

Per la festa l'amministrazione ha pensato al coinvolgimento di striani (già presenti l'anno passato), carinziani e sloveni. «Avevamo già cercato di coinvolgere la Carinzia l'anno passato - ha detto Franz -, ma i tempi tecnici non ci hanno permesso di garantire la loro presenza. A loro si uniranno anche gli sloveni, con cui abbiamo già preso contatti, in modo da coprire tutta la fascia dei nostri "vicini" e dare una dimensione internazionale alla manifestazione. In questo senso faremo molta promozione in quei territori e in Baviera. All'estero aggiungeremo anche il Veneto.»

Luoghi

Complice la probabile indisponibilità di via Mercatovecchio e via Aquileia per i lavori di riqualificazione la manifestazione si estenderà a via Poscolle e via Gemona.

Stiria

Gli stiriani, oltre a Friuli Doc, replicheranno anche la presenza primaverile dell'anno passato. «Si - ha confermato Franz -, con la bella stagione, dobbiamo ancora definire le date esatte, piazza Primo Maggio si animerà con lo Styria Food Festival come l'anno passato».