Friuli Doc 2018: tutti gli appuntamenti, tra dj set, Anna Oxa e canzone friulana

Concerti, spettacoli, musica dal vivo itinerante, dj set, folklore, animazione e giochi per bambini: sono un centinaio gli eventi gratuiti del cartellone messo a punto per la 24a edizione di Friuli Doc, in programma a Udine da giovedì 13 a domenica 16 settembre. Le centinaia di migliaia di persone attese a Udine potranno approfittare dell’opportunità di vivere a 360 gradi il centro storico cittadino, grazie al fitto calendario di musica e spettacoli della Pregi srl e del suo staff che coinvolgerà i luoghi più noti e amati del capoluogo friulano.

Il via

La XXIV edizione di Friuli Doc prenderà il via con l’inaugurazione prevista giovedì 13 settembre in piazza Libertà, alle 17.30, alla presenza della nuova amministrazione comunale e regionale e di tutti i protagonisti della rassegna. Confermata la conduzione della giornalista friulana Martina Riva, che curerà la regia della festa inaugurale, e la partecipazione della Fanfara della Brigata Alpina Julia, a cui si affiancherà la sfilata del Gruppo Medievale Borgo Pracchiuso e una coppia di danzerini del gruppo folkloristico “Lis Stelutis di Udin”. Come testimonial della manifestazione è stata scelta una rappresentante regionale dell’arte culinaria che miete successi tanto ai fornelli quanto sul piccolo schermo. Sarà, infatti, la chef stellata Antonia Klugmann, la prima donna giudice del cooking show MasterChef , a tagliare il nastro della XXIV edizione della kermesse friulana che quest’anno è dedicata al tema “Buon cibo, grandi virtù”. Al suo fianco, saliranno sul palco di piazza Libertà anche due campioni friulani dello sport, Mara Navarria e Matteo Restivo, che saranno premiati con una targa di riconoscimento per i grandi risultati sportivi raggiunti rispettivamente nella spada, ai Mondiali di scherma di Wuxi in Cina, e nel nuoto, agli Europei di Glasgow. Il primo spettacolo di questa edizione di Friuli Doc è previsto già al termine dell’inaugurazione, giovedì 13 settembre alle ore 19 in piazza Matteotti con l’esibizione “On fleek” interpretata dalla Scuola di danza Ceron di Udine, incubatore di tanti giovani talenti.

Gli ottoni del Conservatorio

In attesa che domenica 16 settembre alle 21.30, sul main stage di piazza Libertà la voce unica e inconfondibile di Anna Oxa incanti il pubblico con il concerto-show "Voce sorgente", sono in programma anche altri tre grandi eventi. Giovedì 13 alle ore 21.30, serata in grande stile con un’eccellenza friulana: “Gli Ottoni” del Conservatorio J. Tomadini di Udine saranno diretti dal maestro Lazzaroni e presenteranno uno speciale repertorio dal rinascimentale al moderno. Venerdì 14 arriva, invece, lo show di Mattew Lee. Un performer straordinario, pianista talentuoso e cantante amante del Rock and Roll che, con la sua band, presenta lo spettacolo “Piano Man live tour”. Lo spettacolo è un universo sonoro travolgente, un mix di divertimento allo stato puro in cui convivono diversi stili e generi musicali rivisitati dall’inconfondibile tocco rock di Matthew Lee. Sabato 15, è in programma una serata all’insegna della marilenghe con il Festival della Canzone Friulana, organizzato in collaborazione con Noi Cultura e Turismo (Comuni di Manzano, Buttrio, Pavia, di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) e con la partecipazione di Martina Riva e Claudio Moretti. Alle 21.30 la lingua friulana diventa, dunque, la grande protagonista di Friuli Doc con un’inedita replica dell’edizione 2017 del Festival della Canzone Friulana. La Mitteleuropa Orchestra, diretta dal Maestro Valter Sivilotti, per l’occasione ripropone sul grande palco di piazza Libertà le canzoni selezionate per la finalissima dell’ultima edizione svoltasi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Storia, tradizione e folklore

Durate l’inaugurazione della XXIV edizione di Friuli Doc, in programma il 13 settembre alle 17.30 in piazza Libertà, alla Fanfara della Brigata Alpina Julia si affiancheranno la sfilata del Gruppo Medievale Borgo Pracchiuso e la partecipazione di due danzerini del gruppo folkloristico “Lis Stelutis di Udin”. Sempre giovedì, ma alle 20, spazio alle tradizioni in piazza Matteotti con “Ben arrivata Sappada”, l’esibizione del famoso gruppo folkloristico Holzhockar, nato nel 1975 per far rivivere le antiche usanze e le tradizioni di Sappada, che è stato ospitato anche sull’eccezionale passerella del programma di Rai Uno “Ballando con le stelle 2017”. Sabato 15 per le vie del centro sarà possibile imbattersi in qualche esibizione del gruppo corale folcloristico di Villa Santina “Sot la Nape” e del coro “Lis Sisilutis” di Attimis. Domenica pomeriggio alle 15.30 il gruppo folkloristico “Lis Stelutis di Udin” si esibisce in piazza Libertà indossando i costumi della tradizione e proponendo balli e canti popolari friulani.

Musica live e dj set

A Friuli Doc la musica dal vivo è sempre grande protagonista. Per le numerose performance in cartellone, oltre al main stage di piazza Libertà, sono previsti altri palchi coperti nel piazzale del Castello, in largo Ospedale Vecchio, piazza XX Settembre, piazza San Cristoforo e piazza Matteotti. Il programma della kermesse ha tutte le carte in regola per stupire il pubblico più esigente con un mix ampissimo di proposte musicali: pop, RnB, freestyle, funk, blues, jazz, swing, reggaetton, latin, rock‘n’roll, rock, italiana, anni 70 e 80, folk, disco, rockabilly e altro ancora, in acustico ed elettrico. Divertimento, dunque, assicurato grazie a un palinsesto musicale capace di soddisfare la curiosità e gli interessi del vasto pubblico atteso anche quest’anno. Tra i nomi di artisti e band, troviamo dj Tubet, con il suo freestyle in lingua friulana, Stevie Biondi quartet, Alterego, MP And the Black Weather, Stereo live, Skaworkers, Banana Pulp, Italian Graffiti, Mappets, Veronika Di Lillo & friends, Garridos band, Bacco X Bacco, Giak Rossetti, Max and the seventh sound, Diatriba, Boogie Nuts, Oro Puro. Sabato 15 e domenica 16, si può optare per il pranzo con dj-set: piazza san Cristoforo, largo Ospedale Vecchio e piazza XX settembre si animeranno con l’intrattenimento dei deejay Dave March, Kriss Simon ed Emiliano Zimolo, Nel piazzale del Castello appuntamento con dj Federico Cozzi solo la domenica alle 12.30 (il sabato alle 13 arriverà in Castello il Gruppo fisarmonicisti di Tarcento).

Spettacoli itineranti

La festa continua anche on the road con numerose attrazioni itineranti. Dopo il successo del 2010, torna a Udine per incantare il pubblico di Friuli Doc il “Carillon vivente”: su un bianco pianoforte a coda, suonato (e guidato) da un pianista in maschera, gira sulle punte una ballerina. Il video di una loro esibizione nelle scorse settimane ha ottenuto 36 milioni di visualizzazioni e 1 milione di condivisioni in tutto il mondo. Da non perdere la performance dei Miwa, i supereroi della cartoon street band premiata a Italia's got Talent con il ritmo travolgente delle sigle più conosciute da generazioni di "bambini di ogni età" e lo spettacolo travolgente degli eleganti fiati della Funkasin street band che promette un carico di energia. E ancora il Mago Raphael e i suoi giochi di prestigio, le Girlesque, street band tutta al femminile, i brani allegri di Disco stajare e il repertorio goliardico di Quella Mezza Sporca Dozzina che quest’anno festeggia il ventennale dell’attività artistica. Musica itinerante nelle vie del centro grazie anche alla partecipazione della banda di Pradamano, della banda di Lignano, del corpo bandistico di Fagagna, della filarmonica di Pozzuolo e della banda di Coja.

Pianoforte a tocco libero

Prima e dopo gli showcooking la struttura predisposta in piazza Matteotti ospiterà un pianoforte “a tocco libero”, a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta. Nelle pause il maestro Davide Brullo suonerà e farà suonare agli avventori il pianoforte a mezzacoda messo a disposizione dall’organizzazione.

Animazione e bambini

La quattro giorni friulana si presenta con un vasto cartellone di iniziative gratuite per i più piccoli. È prevista una grande area gioco aggiuntiva in via Aquileia con un fitto programma d’intrattenimento proposto da Bianconiglio Playland & Cafè. Oltre a comprendere letture animate, giochi di gruppo e della tradizione, laboratori creativi, truccabimbi e giochi di prestigio, propone l’incontro con le mascotte dei personaggi di Alice in Wonderland e, sabato alle 20, uno speciale spettacolo di magia. Anche il Ludobus ha previsto di fare tappa in via Aquileia con il suo carico di giochi. Una postazione d’intrattenimento per bambini è stata organizzata in piazza Venerio grazie a Tilda Coop. Sociale per svolgere attività su tradizioni, lingue e cibo del FVG. In via Mercatovecchio, l’Ersa, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, propone un intenso programma che, attraverso giochi, laboratori pratici e momenti di approfondimento sulla storia del cibo e la provenienza degli ingredienti, consente ai bambini di conoscere meglio i prodotti che ogni giorno vengono portati sulle loro tavole. Presso gli spazi del Consorzio del Tarvisiano in largo Ospedale Vecchio è previsto il “Truccabimbi del Bosco”, mentre la Ludoteca in via del Sale è aperta giovedì, venerdì e sabato. Con l’ARLeF i bimbi possono partecipare, presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica V. Joppi, alla festa dell’editoria per bambini in lingua friulana; a partire dalle 17, presso l’area bimbi dell’Ersa in via Mercatovecchio, appuntamento con l’originale laboratorio Mastercogo pai fruts di Maman! _ Mastercogo per i bambini di Maman!.Piacerà sicuramente ai più giovani anche il concerto della band di bambini dagli 8 ai 15 anni dell’associazione Flames, in programma domenica alle ore 13 nel piazzale del Castello, per la raccolta di fondi da utilizzare per aiutare i bambini meno fortunati, e l'esibizione del coro di voci bianche “VocinVolo-Ritmea”, composto da una trentina di elementi prevista alle 18 in piazza Matteotti.