A Lignano si elegge Mister Italia, in gara anche quattro friulani

Si terrà domani sera, sabato 14 settembre, la finale nazionale di Mister Italia 2019, a Lignano Sabbiadoro nell’Arena Alpe Adria. A rappresentare il Friuli Venezia Giulia ci saranno: Mattia Spinazzé, Danijel Bon, Eric Pantanali e Mirza Safi.

La manifestazione verrà presentata da Denny Mendez, Miss Italia 1996 e verrà ripresa e trasmessa con copertura nazionale dall’emittente 7Gold. I 36 aspiranti Mister Italia sono nella nota località balneare friulana dall’11 settembre provenienti da varie regioni d’Italia dove hanno superato le fasi regionali (casting, selezioni e finali).

Il concorso

Mister Italia è un concorso di bellezza nazionale nato nel 1983 proprio in Friuli, collegato ai maggiori male contest mondiali come Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora, dedicato a ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno un anno. Oltre al titolo principale di Mister Italia che andrà al primo classificato, a Lignano verranno assegnate anche le altre fasce/titoli legate al concorso che andranno ai concorrenti che si piazzeranno nelle posizioni successive alla prima. Le altre fasce/titoli sono: Mister Eleganza, Mister Cinema, Mister Fitness, Mister #millennial, Boy Italia, Mister New Italy.