Da marzo a luglio, quattro eventi che cambiano il volto a Piazza Primo Maggio

Da marzo a luglio Piazza Primo Maggio a Udine sarà palcoscenico di diversi eventi, che rianimeranno uno dei luoghi più beli di Udine. Spesso al centro del dibattito per la sua destinazione d'uso, tra il prato ed il parcheggio, Giardin Grande con la bella stagione ritrova il suo ruolo aggregativo.

Luna park

Dal 28 marzo al 19 aprile piazza Primo Maggio ospiterà il Luna Park. Il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni è previsto rispettivamente per il 24 marzo e fino al 20 aprile. Il posizionamento dei caravan alloggiativi degli esercenti, invece, sarà disposto nel parcheggio sud dello Stadio Friuli (via Bottecchia) per tutto il periodo del Luna Park, fatta eccezione per le due giornate in cui sono in programma due partite dell’Udinese (il 5 aprile contro il Genoa e il 19 aprile contro la Sampdoria). Per l’intera durata della manifestazione sarà garantita la viabilità stradale e un adeguato numero di parcheggi nella zona di piazza Primo Maggio.

Streeat Food Truck

Dal 29 aprile al 4 maggio avrà luogo la settima edizione dello “Streeat Food Truck”, manifestazione destinata ad un pubblico eterogeneo. Il programma della manifestazione, che si svolgerà in piazza Primo maggio, prevede l’apertura nei seguenti orari: giovedì 30 aprile dalle ore 18.00 alle ore 01.00 (con inizio delle operazioni di montaggio alle ore 7.00 del giorno 29 aprile); venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio dalle ore 11.00 alle ore 01.00 (con conclusione delle operazioni di smontaggio alle ore 19.00 del giorno 4 maggio).

Stiria Food Festival

A fine maggio sarà la volta dello “Stiria Food Festival”. Più precisamente dal 29 maggio al 2 giugno, piazza Primo Maggio accoglierà gli stand austriaci che porteranno in città la gastronomia e le tradizioni stiriane con intrattenimenti, attività collaterali e momenti di animazione per grandi e piccoli.

Festa della Birra

Infine dal 23 al 26 luglio (montaggio dal 22 luglio e smontaggio il 27 luglio), è in programma la “Festa della birra” che offrirà l’occasione per valorizzare i produttori di birra della nostra regione con l’installazione di alcuni stand, dove verranno somministrati alimenti e bevande, e con l’organizzazione di dimostrazioni ed incontri con mastri birrai per la promozione del prodotto e la divulgazione del processo produttivo.