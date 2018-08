La triestina Elisa Stante è la nuova "Miss Friuli Venezia Giulia"

La 21enne triestina Elisa Stante è la nuova Miss Friuli Venezia Giulia. La bellezza giuliana ha conquistato l'ambito titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia 2018” alla sala congressi del Kursaal di Lignano. Presente per le premiazioni Alice Rachele Arlanch “Miss Italia 2017”, che ha posto la tradizionale corona sul capo della vincitrice, che ha coasì conquistato il diritto di partecipare alle prefinali nazionali della settantanovesima edizione di “Miss Italia”.

La Miss

Elisa, studentessa di economia in lingua inglese, è stata eletta al termine di una serata che ha visto la partecipazione di ventisette concorrenti che sul palco, con la regia di Paola Rizzotti, sono state protagoniste di vari momenti moda sfilando con preziosi gioielli “Miluna” e costumi da bagno “vintage” degli anni ’50 e ’60 e attuali. Applausi e grande consenso ha ottenuto Alice Rachele Arlanch, “Miss Italia 2017”, ospite della serata che, ha raccontato questi intensi mesi di lavoro e di grandi soddisfazioni che la vittoria del concorso le hanno dato. Non sono poi mancate foto e selfie di “rito”.

Spettacolo

Apprezzato dal pubblico che ha riempito la sala in ogni ordine di posto lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, che ha visto la partecipazione di Samira Lui di Udine, terza classificata a “Miss Italia” e vincitrice del titolo nazionale “Miss Italia Chef 2017”, del comico “Sdrindule” che, con due monologhi divertenti e a tratti commoventi, ha entusiasmato il pubblico, della cantante Sara Ciutto e del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax” che con sassofono e clarinetto ha eseguito brani del repertorio più classico e moderno. Nel corso della serata, è stato assegnato anche il titolo di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia” a Valeria Capelli di Aviano, diciannove anni, studentessa in Scienze Internazionali Diplomatiche.

Le miss al completo

La squadra

A questo punto la squadra delle ragazze del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno alle “prefinali” nazionali di Miss Italia in programma a Jesolo dal 3 settembre sarà così composta: Elisa Stante di Trieste “Miss Friuli Venezia Giulia”; Valeria Capelli di Aviano (Pn) “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”; Chiara Davanzo di Colugna (Ud) “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”; Vanessa La Monaca di Trieste “Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia”; Alessia Giacomini di Gorizia “Miss Sport Friuli Venezia Giulia”, Michelle Masullo di Campolonghetto di Bagnaria Arsa (Ud) “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”, Alessia D’Onofrio di Trieste “Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia ” e Rachele Bruno di Fagagna (Ud) “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” (subentrata a Elisa Stante dopo la sua vittoria a Miss Friuli Venezia Giulia). La finale nazionale di “Miss Italia” sarà trasmessa in diretta su “La7”, lunedì 17 settembre.