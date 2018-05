Diletta Leotta sarà la madrina di "Aria di San Daniele"

Venerdì 22 giugno ore 19 è prevista l'inaugurazione di “Aria di San Daniele”, la tradizionale festa del prosciutto della cittadina collinare. Per farlo ci sarà una madrina d’eccezione, la conduttrice di Sky Diletta Leotta. L’annuncio è arrivato oggi, alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta a Milano.

Un momento della conferenza stampa

Dopo il taglio della prima fetta si prosegue tutto il weekend con eventi culturali, lezioni di cucina, degustazioni e attività per conoscere il territorio. Nei quattro giorni di kermesse, i ristoranti, i locali e i prosciuttifici aperti ai visitatori trasformano la cittadina friulana in un percorso enogastronomico alla scoperta del Prosciutto di San Daniele Dop, con l’intento di far vivere in prima persona il profondo legame tra questa eccellenza italiana e il territorio in cui viene prodotta, e offrire un’esperienza sensoriale unica e a 360 gradi.

In programma, inoltre, come di consueto corsi con maestri di cucina che illustreranno come utilizzare il Prosciutto di San Daniele per realizzare piatti raffinati e ricchi di gusto; immancabili, anche, gli appuntamenti con le degustazioni per imparare ad apprezzare al meglio il prodotto, come riconoscerlo, affettarlo e conservarlo. Le vie del piccolo centro, inoltre, saranno animate da caratteristici stand gastronomici che offriranno ai visitatori assaggi di San Daniele Dop in deliziose combinazioni con altri prodotti tipici del territorio e in abbinamento a vini e birre.

L'annuncio da parte del direttore del Consorzio Cichetti