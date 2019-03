Luca Bertossi torna con un nuovo horror Made in Friuli

Luca Bertossi, giovane regista friulano che avevamo già visto impegnato nei cortometraggi "Quelle ragazze" e "Io non le credo", torna con un nuovo progetto, sempre del genere horror, con "Una serata tranquilla".

Il cortometraggio

La serenità di una tranquilla serata trascorsa fra le mura domestiche, passata a leggere un libro o ad ascoltare musica viene improvvisamente violata dall'intrusione di uno sconosciuto con intenzioni certamente poco amichevoli. In questo modo inizia il nuovo lavoro del regista della udinese Deep Mind Film Factory, progetto che vuole portare sui piccoli schermi un cortometraggio del cinema horror, e più nello specifico del genere "home invasion" stile "Halloween" e "L'ultima casa a sinistra", oltre a "You’re Next” e “La Notte del Giudizio”. Protagoniste della macabra vicenda due sorelle (interpretate da Monica Sebastianutti e Karina Stanciu) che si ritroveranno assediate da un misterioso uomo incappucciato in possesso delle chiavi di casa (interpretato da John Frederick Vaccaro e doppiato da Andrea Penzo).

Il cast

Realizzato in due intense notti di ripresa in quel di Talmassons e prodotto da Fabio Bertossi e Mariacristina Barbetti, il cortometraggio è stato scritto, diretto e montato da Luca Bertossi, il cast tecnico è composto da Massimo Bocus (fotografia), Luca Buosi in collaborazione con Lorenzo Di Marcantonio (colonne sonore), Diego Cancian al mixing audio, Alessandro Molinaro e Gian Pietro Nadalutti della Back Film Production (aiuto regia), Luca Zuccolo (operatore di camera), Fabio Bertossi (fonico sul set), Mariacristina Barbetti (trucco, location e catering), Josè Fogliarini (assistente fotografia) e Betty Maier ed Emiliano Grisostolo (revisione sceneggiatura e montaggio).

Il video

