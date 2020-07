Ennio Morricone e il ricordo udinese nella voce di chi organizzò il suo concerto

“Sono e resto un compositore” fu la prima frase che disse Ennio Morricone – mancato oggi – nella conferenza stampa tenutasi l’8 settembre 2012 a Udine, all'interno della Chiesa di San Francesco – allestita con la mostra “I Dieci Comandamenti e il Matrimonio tra Paradiso e Inferno” di Keith Haring –. L'appuntamento fu l'occasione per la presentazione del suo concerto, che si tenne la stessa sera in Piazza Primo Maggio per il festival “Bianco e Nero”: il primo e unico concerto del maestro in Friuli Venezia Giulia.

Massarutto e Tognoni

“Mi ricordo quella giornata e quella frase, così umile, come fosse oggi – racconta Gabriele Massarutto, presidente del estival Bianco e Nero –. Mi colpì moltissimo, soprattutto ripensando al fatto che Morricone, oltre ad aver composto alcune delle più importanti musiche di tutti i tempi, riscrisse in maniera indelebile la grammatica del rapporto tra le immagini e la musica in un film, cambiandone completamente la storia e dando un nuovo prezioso valore alla musica in un film". "Siamo davvero onorati – conclude Claudio Tognoni, direttore e ideatore del festival “Bianco e Nero” – di aver organizzato quel concerto indimenticabile, che è entrato di diritto nella storia musicale e culturale della nostra regione".