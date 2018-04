Il commissario Montalbano arriva in Friuli per una delle sue indagini

Il commissario Salvo Montalbano arriva in Friuli. Ne dà notizia la Fvg Film Commission. La serie televisiva di maggior successo della televisione italiana, con Luca Zingaretti come protagonista, si sposterà nella nostra regione per una parte dell'episodio "L'altro capo del filo", tratto dal romanzo scritto da Andrea Camilleri nel 2016.

La città descritta dall'autore siciliano è immaginaria, e si chiama Bellosguardo. Sarà formata dalle mura di Venzone e da alcuni luoghi tipici di Cividale - come il fiume Natisone e il Ponte del diavolo . Zingaretti tornerà dunque sul luogo dove è stato protagonista lo scorso mese di ottobre, in occasione dei 100 anni della ricostruzione del simbolo ducale. Per le riprese in friuli sono state selezionate una quindicina di maestranze locali e una decina di comparse