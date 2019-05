13 classi premiate per il concorso "Città Fiera Premia la Classe"

Si è svolta giovedì 9 maggio la festa finale del concorso "Città Fiera Premia la Classe", iniziativa pensata per tutte le scuole e gli alunni della nostra regione. Per questa edizione, sono state 13 le classi che hanno ritirato i premi a estrazione in occasione della cerimonia di premiazione. Nessuno però è stato escluso: tutte le altre classi infatti hanno ricevuto in regalo un kit di materiale didattico, per un totale di 1500.

I vincitori

La lavagna elettronica è stata vinta dalla classe quinta della scuola primaria Campagna S. Giovanni Bosco di Maniago (PN), il premio che comprendeva la lavagna elettronica e la biblioteca di classe è stato vinto dalla scuola primaria G. Carducci di Udine (UD). Il premio speciale Faber Castell & Office Gallery, una valigetta di colori Faber-Castell, l’ha ricevuto la classe quinta 5 della scuola primaria 4 Novembre di Udine (UD).

Per il “Premio Città Fiera leggiamo insieme” hanno ricevuto una biblioteca di classe la sezione Aquiloni Blu della Smns di S. Osvaldo (UD) e la classe seconda A della scuola primaria di Lingua Slovena di San Pietro al Natisone (UD). Hanno ricevuto un tablet la sezione Anticipatari della scuola dell’infanzia B. Stringher di Aiello (UD), la classe quarta della scuola primaria Carlo Collodi di Ugovizza - Malborghetto (UD), la classe quarta A della scuola primaria Anna Fabris di Codroipo (UD) e la classe prima A della scuola secondaria di I° A. Vespucci di Marano Lagunare (UD). Hanno ricevuto un tablet e una macchina fotografica: la classe seconda della scuola primaria di Resia (UD), la classe quinta A della scuola primaria Sant’Angela Merici di Gorizia (GO) e la classe quinta B della scuola primaria R. Pitteri di Cervignano del Friuli (UD). Ha ricevuto un tablet, una macchina fotografica e un videoproiettore tascabile: la sezione B della scuola dell’infanzia Antony David Liberale di Rualis Cividale del Friuli (UD).