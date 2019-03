"Camionisti in trattoria" annuncia il Friuli e va in onda il Veneto: è polemica

La Nove annuncia per domenica sera l'attesa puntata di "Camionisti in trattoria", contest televisivo condotto da Chef Rubio, girata lo scorso ottobre in Friuli Venezia Giulia, ma va in onda una serata dedicata al Veneto, scatenando le ire dei fan della trasmissione. L'errore c'è stato, perché la fanpage del canale nei giorni scorsi ha dedicato diversi post alla promozione della trasmissione girata nell'estremo Nord Est d'Italia, ma non è quello che invece gli spettatori hanno visto.

In qualche modo è stata anche "spoilerata" la puntata friulana, visto che durante l'orario di programmazione la pagina Facebook de La Nove ha caricato dei video con quanto girato proprio in Friuli. Ora, ai fan delusi, non resta che attendere un altro annuncio, sperando che nel prossimo caso quanto dichiarato corrisponda poi alla realtà.

"Il salame è come il pane, serve per farci la scarpetta"

Chef Rubio alle prese con la lepinja, il pane dei Balcani

Paolo e la sua bandiera del Friuli: "Ho sempre fame io"

Le proteste social dei telespettatori delusi