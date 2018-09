Andavano in aula, ma solo per dormire e far festa: denunciati 4 giovani

Quattro giovani residenti in Carnia, tutti maggiorenni di età compresa tra 19 e 20 anni, sono stati denunciati per violazione di domicilio aggravata dopo essere stati sorpresi a bivaccare in una scuola media del posto alle prime luci del mattino del 31 agosto.

Il riconoscimento

La notizia è stata riportata dall'Ansa. A scoprire il quartetto è stata una collaboratrice scolastica. I 4 erano scappati ma uno di loro era dovuto tornare indietro pur di recuperare il cellulare. Le sue scuse, però, non sono bastate. Il ragazzo, già munito di foglio di via da Tolmezzo, è stato denunciato daI carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolmezzo (Udine) sia per la violazione della proprietà che per l'inosservanza del provvedimento. I suoi "compagni di banco", invece, sono stati riconosciuti grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza grazie alla collaborazione e al lavoro svolto dalla Polizia locale dell'Uti Alto Friuli. Già in precedenza, in estate, erano stati notati in diverse occasioni segni di bivacchi e festini notturni fatti da sconosciuti nell'edificio scolastico.