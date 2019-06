Un altro successo per Aria di Festa: i numeri della manifestazione

Si è conclusa lunedì sera la 35esima edizione di Aria di Festa, storica manifestazione organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che anche quest'anno ha registrato successo.

I numeri

Durante i giorni di manifestazione, nei 15 stand allestiti nel centro di San Daniele, nei ristoranti, nelle prosciutterie e nelle osterie, sono stati affettati più di mille prosciutti, per un totale di oltre 2 milioni di fette del pregiato prosciutto crudo. Ma anche le presenze aumentano: nei quattro giorni di festa, sono stati sfiorati i 100mila visitatori, con un incremento delle presente del 12 per cento rispetto all'anno scorso. Inoltre, la manifestazione ha registrato un incremento dei consumi pari al 10 per cento. Non solo friulani, ma ad Aria di Festa sono arrivati turisti austriaci e sloveni. Consolidata la presenza anche di turisti italiani, con una percentuale dell'80 per cento, prevalentemente dal Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, ma anche dal sud Italia.

Gli showcooking e gli chef stellati

Successo anche per gli showcooking, che hanno visto protagonisti gli chef Bruno Barbieri, Alessandro Borghese, Antonia Klugmann, Simone Finetti, Simone Scipioni e Gloria Clama. Gli chef hanno preparato oltre 30 ricette a base di San Daniele e altri prodotti tipici del Friuli-Venezia Giulia, richiamando un pubblico di oltre 4 mila appassionati di cucina nel corso di 11 appuntamenti culinari all’interno del nuovo spazio eventi in piazza Duomo.

Le visite agli stabilimenti

In totale sono stati nove i produttori che hanno aperto le proprie porte al pubblico e che hanno offerto la possibilità di prendere parte a visite guidate, per un totale di 8mila partecipanti interessati. I mastri prosciuttai hanno raccontato come viene realizzata questa eccellenza dell’agroalimentare italiano, svelando i segreti di una tradizione artigianale secolare. Poco meno di un migliaio, invece, i partecipanti agli educational che si sono tenuti alla sede del Consorzio: dimostrazioni, laboratori di taglio a mano e degustazioni guidate, durante le quali il San Daniele è stato abbinato a due vini bianchi del Friuli-Venezia Giulia delle Cantine Pitars o a della fresca birra Paulaner, anche quest’anno main sponsor di Aria di Festa insieme a Goccia di Carnia, l’acqua minerale friulana. Ancora, domenica 23 giugno 280 persone hanno raggiunto la manifestazione a bordo del treno storico Aria di Festa, una locomotiva a vapore d'epoca.