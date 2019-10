Nel giorno della festa dei nonni premiati quelli "più” del 2019

«La missione dei nonni è raccontare con affetto e vicinanza le cose del passato». È stato il messaggio della vicepresidente nazionale della 50&Più nazionale Marina Gruden Vlach in Castello a Udine, nel Salone del Parlamento, alla premiazione del quarto concorso “Nonno più”, promosso dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Ai saluti di Gruden Vlach si sono aggiunti quelli del presidente del Consiglio comunale di Udine Enrico Berti, del consigliere della Fondazione Friuli Flavio Pressacco, del vicepresidente di Confcommercio provinciale Alessandro Tollon. Quindi, l’intervento del presidente dell’associazione udinese Guido De Michielis, che ha ricordato il ruolo e l’impegno del predecessore Aldo Sbaiz, sotto la cui gestione è stato ideato il concorso.

«Anche quest’anno siamo riusciti a costruire le premesse per una giornata di divertimento e benessere per una figura sempre più preziosa nel contesto familiare», le parole di De Michielis in una cerimonia, condotta dalla giornalista Silvia De Michielis, in cui sono stati premiati i più votati (oltre un migliaio le preferenze indirizzate alla 50&Più): Gianni Arteni per l’economia, Daria Bon per lo sport e Achille Del Bianco per il volontariato. Come annunciato, c’è stato pure il premio “speciale” a Giorgio Celiberti, pittore e scultore cui la 50&Più ha fatto, nell’occasione, i più calorosi auguri per il prossimo novantesimo compleanno.

Nel pomeriggio la festa dei nonni si è completata al Palamostre con l’atteso programma che ha visto le esibizioni della Soul Orchestra, del Mago Deda, della giovane cantante Miriam, della Broadway Dance Studio. Spazio anche alla lettura della poesia di Angelica e al cantautore Cionfoli, noto per un paio di partecipazioni sanremesi negli anni Ottanta, con il gran finale con Orietta Berti. A sostenere la manifestazione, con la 50&Più, anche Comune di Udine, Udine Musei, Udine Città Sane, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pn e Ud, Confcommercio imprese per l'Italia, Gruppo Ferri, Arteni group, Apoteca natura, Cussigh Bike, Grattoni 1892, Ronco Ascensori, Abaco Viaggi, Unicef, Astoria Hotel Italia.