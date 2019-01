I 10 borghi più belli della Carnia: l'elenco

Se si parla della nostra regione sui mezzi di informazione fa sempre piacere: si promuove il territorio e si valorizzano aspetti che spesso diamo per scontati. Per farlo però si dovrebbe usare un po' più di accortezza, visto che, come in ogni altro angolo d'Italia, le appartenenze e i particolari sono decisivi, ed errate connotazioni potrebbero suscitare polemiche. E' il caso dell'elenco dei "10 borghi più belli della Carnia" elaborato dal portale 10cose.it. Nell'incipit, oltre a celebrare parte del nostro territorio montano, c'è subito qualcosa che stride.

La Carnia si trova nel nord-ovest del Friuli Venezia Giulia ed è una regione dallo straordinario ambiente naturale. Borghi, torrenti, laghi, Alpi, boschi e vallate offrono occasioni di vacanza in tutti i periodi dell’anno. Si può andare in giro a piedi, a cavallo o in bici in primavera ed estate o godersi le innumerevoli piste di sci in inverno. In un itinerario lungo poco meno di 100 km si alternano alcuni dei borghi più belli d’Italia: Arta con le acque termali, Sauris con il prosciutto, Sutrio con gli artigiani del legno, Venzone “villaggio ideale dove è bello vivere” e molti altri. Un percorso che unisce storia, natura e cucina come scoprirete leggendo questa pagina sui 10 borghi più belli da vedere in Carnia.

Venzone, come tutti sappiamo, non è nel territorio della Carnia. Probabilmente la cosa è stata già fatta notare agli autori del pezzo, tanto è vero che i borghi in elenco si riducono poi a 9 e non ai 10 annunciati. Andiamo comunque a vedere cos'è stato selezionato nel dettaglio, con qualche altra imprecisione.

