Boom di presenze a Udine3D Forum

Cresce la manifestazione Udine3D Forum, la quattro giorni organizzata da Confartigianato-Imprese Udine per offrire a imprese e professionisti una panoramica di quel che offrono le nuove tecnologie. Inaugurata venerdì, l’ottava edizione - realizzata con il sostegno di Fondazione Friuli e la mediapartnership del Messaggero Veneto - sta dimostrando una maturità maggiore di sempre da parte sia degli imprenditori che dei professionisti, entrambi - iscrizioni alla mano - in forte crescita. Ieri mattina il centro culturale Beata Vergine delle Grazie ha ospitato un nuovo convegno dopo quello di apertura, stavolta dedicato agli scenari che l’innovazione apre, anche sotto il profilo occupazionale. In platea: 270 ragazzi del Malignani di Udine, del Solari di Tolmezzo, dello Ial di Pordenone che si sono letteralmente bevuti il racconto di Su Sungwook, stella internazionale degli effetti speciali al cinema (suoi quelli di The Amazing Spiderman).

La manifestazione proseguirà fino a domenica, ospitata come di consueto a Palazzo di Toppo Wasserman in via a Gemona. Ancora tanti gli appuntamenti in programma tra oggi e domani.

Stamattina, tra gli altri, ci sono un seminario di Federico Nardone (Ceo Effedi automation) sulla robotica collaborativa (ore 9), un incontro condotto da Luca Chittaro ( docente di interazione Uomo-Macchina di Uniud) dedicato alle App per il benessere (ore 10) e un altro seminario sulla realtà aumentata a cura di Henry Triplette (ore 14), domani - fatte salve le masterclass, appuntamenti strettamente dedicati agli addetti ai lavori - sarà invece una giornata dedicata ai più piccoli. Tre i laboratori proposti da Ud3d Forum: Piccoli robotici crescono, Inventori del Terzo Millennio, Scratch e Arduino e Arduino uno di noi (al mattino dalle 10 alle 12, al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30). Per ogni ulteriore informazione il programma completo della manifestazione è consultabile all’indirizzo www.udine3d.it.