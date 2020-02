Studi legali migliori d'Italia, due udinesi nella classifica di Forbes

Forbes Italia del mese di febbraio incorona i 100 migliori studi legali d’affari italiani. Tra questi ben quattro hanno sede nella nostra regione, due a Udine e due a Trieste.Nel capoluogo friulano sono stati segnalati lo studio GLP – viale Europa Unita 171 –, che fa riferimento a Daniele e Davide Petraz, e lo studio Finpro – via Aquileia 17 –, che ha come rappresentante principale Emanuele Urso. Nella città giuliana i professionisti censiti sono invece quelli degli studi “Antonini” di Alfredo Antonini e “Savino & Partners” di Luca Savino. Nel business la figura del legale è sempre più centrale, con il lavoro in team, la forte specializzazione e le sfide tecnologiche a dettare la linea del successo. Centrale il tema dell’analisi dei dati, con i documenti più semplici sempre più destinati alla standardizzazione e all’automazione.