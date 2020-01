In arrivo 700mila euro per la start-up carnica dell'allenamento muscolare

Nuovi investitori per Akuis Srl, la Start Up carnica fondata nel 2018 – insediata all'interno del Carnia Industrial Park – che ha ideato l'innovativa macchina per l'allenamento muscolare Sintesi. La società potrà contare su nuove forze fresche che hanno immesso nel capitale sociale 700mila euro. A fare il loro ingresso nella compagine sono Mario Gollino, tramite la società Ondulati ed Imballaggi del Friuli, l'imprenditore Mario Zearo, presidente di Advan Srl, l'ingegner Andrea Englaro, Max e Alessandro Candoni della PDM di Tolmezzo, Alexis Trerè, responsabile commerciale dell’azienda, e la società NablaWave Srl di Padova che già supporta Akuis Srl nel reparto ricerca e sviluppo. Alessandro Englaro, co-fondatore dell'impresa, è stato confermato amministratore delegato anche dopo la variazione della compagine societaria; con lui nel Cda siederanno l'altro socio fondatore Mattiarmando Chiavegato e un altro membro ancora da nominare a rappresentanza degli altri soci.

Le valutazioni

«I nuovi investitori – raccontano Englaro e Chiavegato – hanno riconosciuto la validità del progetto e credono molto nel team, appassionato e altamente motivato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Akuis ha seguito un percorso non convenzionale per una Startup, merito anche di Mario Gollino, che fin dall’inizio ha cercato di trasmetterci la sua cultura imprenditoriale, incoraggiandoci a rischiare e partire con le nostre forze. Abbiamo quindi avuto l’opportunità di portare il nostro prodotto sul mercato prima di cercare importanti investimenti, mantenendo così la leadership sull’azienda. Ora era il momento giusto, data la velocità con cui dobbiamo crescere, e per noi questo risultato è una grande soddisfazione; del resto i risultati positivi, in termini commerciali, stanno arrivando. Il nuovo capitale servirà a strutturare l’azienda, investire ulteriormente in Ricerca e Sviluppo e ad avviare il reparto Marketing». E non è finita perché «stiamo valutando l'ingresso di ulteriori forze», annunciano i due soci fondatori, con l'obiettivo dichiarato di arrivare al milione di euro. Si è chiuso dunque nel migliore dei modi il 2019 di Akuis Srl che oltre al mercato italiano, dove le vendite sono in crescita, ha cominciato ad aprire nuovi sbocchi all'estero, nella fattispecie in Austria, Germania e Grecia.