Mercato immobiliare a Udine: aumentano i canoni di locazione ma i prezzi delle case scendono

Il primo trimestre del 2018 si è aperto con il segno più per quanto riguarda il mercato immobiliare residenziale del Friuli Venezia Giulia. Il consueto osservatorio di Immobiliare.it ha infatti registrato valori in aumento sia nei prezzi delle case sia nei canoni di locazione, rispettivamente saliti dell’1% e dell’1,5%, sebbene entrambi rimangano decisamente inferiori alla media nazionale. Acquistare un immobile costa infatti il 22% in meno rispetto al resto d’Italia, mentre affittarlo il 14%. Ma osserviamo meglio i dati riportati dal portale.

Trieste si conferma la città più cara con circa 1.462 euro al metro quadro, ma non è quella che ha visto crescere maggiormente i prezzi delle case in vendita tra dicembre 2017 e marzo 2018: il record spetta infatti a Gorizia, con un aumento dell’1,1% che tuttavia non è sufficiente a farle perdere la maglia nera di capoluogo più economico della regione.

Udine rimane invece al secondo posto di questa speciale graduatoria, sebbene il divario con Trieste si sia allargato su base trimestrale (i prezzi sono infatti scesi dello 0,9%, arrivando a quota 1.385 euro/mq). Terza Pordenone, che a sua volta vede un segno meno davanti al costo delle case (calato precisamente dello 0,5%).

Diverso è invece il discorso sul fronte delle locazioni, che sono aumentate in tutti i capoluoghi di provincia. Nello specifico, a Trieste il canone medio è di 8.02 euro/mq, cioè l’1,4% in più rispetto al trimestre precedente, mentre affittare casa a Udine costa mediamente 7.38€ (+0,8%) al metro quadro. Pordenone, che ha registrato l’aumento maggiore con una crescita del 2%, registra un valore medio di 6.75€ e Gorizia di 6.36€ (+0,7%).