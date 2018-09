Costo degli affitti a Udine: a giugno è ancora segno più

Ottimo andamento per i prezzi degli affitti nel Nord Italia, che non interrompono la dinamica di aumento evidenziata ormai da qualche tempo a questa parte.

È uno dei dati che emergono dall’ultimo Osservatorio sul Mercato Residenziale curato da Immobiliare.it, che sottolinea un trend di crescita degno di nota per le regioni settentrionali con un eloquente +1,8% negli ultimi sei mesi.



In linea con questi risultati sono i dati emersi per il Friuli Venezia Giulia, dove nel primo semestre del 2018 si assiste a una crescita del costo degli affitti dell’1,9% con un prezzo al metro quadro che raggiunge oggi i 7,42 euro.



Bene Udine, record per Pordenone

Risultati particolarmente incoraggianti sono stati registrati a Udine, dove l’incremento dei costi per l’affitto è stato del 2,8% negli ultimi sei mesi, con un prezzo al metro quadro che arriva a 7,53 euro.

Per affittare un bilocale a Udine di circa 65 metri quadri oggi occorrono in media 490 euro, valore di poco inferiore a quello registrato a Trieste, che si conferma la città più cara della regione con i suoi 7,97 euro al metro quadro.

A fare meglio di Udine è solo Pordenone, che nei primi sei mesi dell’anno fa registrare una crescita record del 6,6%, ma con un costo al metro quadro ancora leggermente inferiore rispetto a quello di Trieste e Udine (7,06 euro).

Di contro Gorizia fa registrare un calo significativo nell’ultimo semestre (-3,2%) e si conferma la città del Friuli più economica dal punto di vista degli affitti con i suoi 6,11 euro al metro quadro.