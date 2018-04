Corso sui Big Data per formare uno dei profili più difficili da reperire in Friuli

Ires Fvg, in collaborazione con beanTech Srl, azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni a supporto del business, promuove un corso Ifts per Data Analyst Junior per formare in 800 ore uno dei profili più difficili da reperire anche in Friuli. Il corso, nell’ambito del Centro Ifts Cultura, Informazione, Tecnologie Informatiche, rivolto a occupati o disoccupati con un percorso di studi preferibilmente in ambito economico-statistico o informatico e gratuito in quanto cofinanziato dal Fse, verrà realizzato nella sede Ires di Udine da maggio a dicembre, con attestato finale di Specializzazione Tecnica Superiore (Livello EQF IV) riconosciuto a livello nazionale e di crediti universitari da parte dei due Atenei regionali. Per informazioni e iscrizioni tel. 0432/505479, www.iresfvg.org.

I dati rappresentano una risorsa strategica per guidare le aziende nei loro processi decisionali. Secondo l’ultimo rapporto McKinsey, saranno sempre più richiesti dalle aziende i profili in grado di identificare soluzioni e sviluppare prodotti sulla base di analisi dati mirate o utilizzare algoritmi sempre più sofisticati per trattare l’enorme quantità di dati disponibili (Big data). Pure da una recente indagine Ires sui fabbisogni formativi e occupazionali del settore Ict della provincia di Udine (iSurvey finanziato dalla Regione FVG), i Data Analyst risultano tra i profili più richiesti dalle imprese friulane del comparto dopo programmatori e sistemisti. Inoltre, nell’ambito dell’analisi dei dati, le competenze ritenute più strategiche dalle aziende sono quelle relative ai big data (43%) e all’analisi statistica (38%).

Per Fabiano Benedetti, presidente di beanTech Srl, «il corso garantisce una risposta concreta alla reale necessità di figure specializzate nella business intelligence e difficilmente reperibili sul nostro territorio». Quanto alle caratteristiche degli allievi, «la professionalità formata sarà dotata di competenze multidisciplinari (statistica, informatica, economia e management) necessarie al trattamento e alla valorizzazione dei dati aziendali e al supporto della conoscenza e dei processi decisionali, a partire da una approfondita conoscenza della creazione e gestione di database e datawarehouse».