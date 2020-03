Confidi Friuli: prestiti fino a 20.000 euro per i liberi professionisti in difficoltà per il Coronavirus

È un’altra emergenza da coronavirus. Riguarda i liberi professionisti, lavoratori privi di tutele che hanno subito significativi mancati incassi in queste settimane di diffusione del contagio anche nel nostro territorio.

Confidi Friuli, di fronte a una situazione che penalizza diversi comparti, interviene con una importante misura di sostegno in accordo con Banca di Cividale, che ha messo a disposizione plafond a tassi vantaggiosi. La finalità è fornire liquidità per il rispetto delle scadenze a breve, con finanziamenti di importo fino a 20.000 euro che potranno essere coperti dalla garanzia di Confidi Friuli fino al 70%.

«Anche in questo caso – sottolinea il presidente di Confidi Friuli Cristian Vida – ci muoviamo per contenere gli effetti della crisi da emergenza sanitaria. Mettiamo in campo un’iniziativa concreta per consentire a tanti liberi professionisti di superare il momento difficile e porre le basi per una pronta ripresa quando, auspicabilmente in tempi brevi, si ritornerà alla normalità».

Confidi Friuli, con la sua struttura, si mette a disposizione per fornire assistenza nella compilazione delle pratiche.