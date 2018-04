“Spazio alle Imprese”: le startup innovative  si sfidano per il successo 

Quindicimila euro per la migliore startup e diecimila per la seconda classificata, in parte a fondo perduto e in parte in servizi avanzati. E’ quanto messo a disposizione dal concorso dedicato alle startup innovative “Spazio alle Imprese”, promosso da Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club nell’ambito del progetto transfrontaliero EEsAA – Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria, Programma Interreg V Italia- Austria. Le migliori 3 startup si aggiudicheranno la possibilità di far crescere la propria impresa in un ambiente particolarmente dinamico, l’incubatore certificato Friuli Innovazione, garantendosi da subito l’utilizzo di uno spazio gratuito per 6 mesi al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine.

Le agevolazioni

I vincitori del concorso, inoltre, potranno usufruire dei servizi di consulenza messi a disposizione dall’incubatore e dai business angels di Unicorn Trainers Club, con i quali Friuli Innovazione opera in sinergia per l’accompagnamento e il lancio delle startup più promettenti. A disposizione dei vincitori anche un premio in servizi per l’accesso privilegiato al Programma di Mentoring (High Impact Mentoring Program) volto a facilitare lo sviluppo d’impresa e la sua internazionalizzazione nell’ambito dell’ecosistema imprenditoriale Alpe Adria, e l’affiliazione ad Unicorn Trainers Club comprensiva della partecipazione agli eventi mensili del network.

I precedenti

Nella selezione delle startup innovative candidate, particolare importanza verrà data al team e allo stato di avanzamento del prodotto/servizio, oltre che all’innovatività dell’iniziativa, alla scalabilità del business e alla dimensione del mercato a cui si indirizza il prodotto/servizio. Ad aggiudicarsi la vittoria nella precedente edizione del concorso è stata Sunreport Srl, attiva nella verifica e nel monitoraggio degli impianti fotovoltaici. Al secondo posto Ultroneo Srl con la sua piattaforma "Get Your Bill", che permette a un esercente di emettere fatture tramite POS bancari riconoscendo il cliente grazie alla sua carta di pagamento o la sua partita IVA. Sul terzo gradino del podio si era invece piazzata FoxWin Srl, piattaforma che permette di creare nelle aziende un processo strutturato di miglioramento continuo partendo dalle idee dei collaboratori.

Le domande

Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 23 aprile. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Friuli Innovazione www.friulinnovazione.it o contattando Elena Piccinato: elena.piccinato@friulinnovazione.it.